IND vs WI: नेट्स में खूब पसीना बहा रहे हैं कैप्टन गिल, दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया की गजब की तैयारी

IND vs WI 2nd Test Shubman Gill: सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी टीम के 25 साल के कप्तान गिल ने माना की विंडीज़ के खिलाफ भी चुनौती शारीरिक से ज़्यादा मानसिक होगी. 

  • दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच में भारत का दबदबा नजर आएगा
  • कप्तान शुभमन गिल ने मानसिक थकान के बावजूद टीम की आक्रामकता और ईमानदारी के साथ खेलने पर जोर दिया है
  • भारत के लिए सभी क्रिकेट फॉर्मेट में खेलना और आईसीसी खिताब जीतना शुभमन गिल का प्रमुख लक्ष्य है
IND vs WI 2nd Test Shubman Gill: दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर कल फिर से टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट में अपना दबदबा दिखाएगी, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है. भारत और वेस्ट इंडीज टीम के बीच फासला इतना बड़ा है कि एक्सपर्ट्स और फैंस इसे अभी से ही दो से तीन दिनों का टेस्ट मैच मान रहे हैं. बड़े रिकॉर्ड की तैयारी में कप्तान इस मैच की तैयारी से पहले शुभमन गिल ने लगातार 2 दिन नेट्स पर अपनी टीम के साथ पसीना बहाते हुए इंटेंस प्रैक्टिस की. वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए तैयार होने से पहले रहा कप्तान गिल टीम की आक्रामकता के साथ ईमानदारी, महत्वाकांक्षा और विनम्रता के मिले जुले स्वर में अपनी बात कहते नज़र आये. सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी टीम के 25 साल के कप्तान गिल ने माना की विंडीज़ के खिलाफ भी चुनौती शारीरिक से ज़्यादा मानसिक होगी. 

गिल कहते हैं, "शारीरिक रूप से ज्यादातर समय मुझे लगता है कि मैं ठीक हूं. लेकिन कभी-कभी मानसिक थकान ज़रूर होती है. क्योंकि, जब आप लगातार खेल रहे होते हैं, तो आपकी खुद से कुछ उम्मीदें होती हैं. और, अपनी ही उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम होना कभी-कभी एक चुनौती बन जाती है." मतलब साफ है गिल हर मैच और सीरीज में अपने लिए एक टारगेट रखते हैं और उस पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं.

लंबी रेस का बड़ा कप्तान

यह बात अब कोई राज नहीं कि गिल हर फॉर्मेट में टीम इंडिया के लम्बे समय तक बने रहने वाले कप्तान के रूप में देखे जा रहे हैं. वो 20 में भी टीम इंडिया के उपकप्तान तो हैं ही. 

ICC ट्रॉफी है ख्वाब

टीम इंडिया तीनों फॉर्मेट में दुनिया भर में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली टीमों में से एक है. गिल कहते हैं, "भारत के लिए सभी फॉर्मेट format में खेलने में सक्षम होने की चुनौती तो है ही. और मैं सभी फार्मेंट में खेलना चाहता हूं और देश के लिए सभी में कामयाब होना चाहता हूं, और इनके आईसीसी खिताब जीतना चाहता हूं."

भले ही भारत बदलाव से गुजर रही वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ मैच खेल रही है और दोनों टीमों के बीच बहुत बड़ा फैसला नजर आ रहा है. लेकिन कप्तान गिल ने साफ कर दिया कि विरोधी टीम की परवाह किए बिना टीम इंडिया की तीव्रता कम नहीं होने वाली. वो कहते हैं, " विपक्षी टीम कैसी भी हो हम अपनी तीव्रता कम नहीं करते. हम अपने को बनाए रखना चाहते हैं. "

 'रोहित भाई से मिली विरासत'

अपनी कप्तानी को लेकर भी गिल ने कहा कि उन्होंने रोहित शर्मा से एक अच्छी टीम विरासत में मिली है. गिल कहते हैं, "रोहित भाई से मैंने जो कई क्वालिटी विरासत में पाई है, वह धैर्य और संयम के साथ खिलड़ियों के साथ सहजता, दोस्ती की है. मैं इसे ही आगे बढ़ाने की इच्छा रखता हूं."

इंग्लैंड के बेहद मुश्किल दौर की कामयाबी के बाद हर मैच, हर सीरीज कप्तान शुभमन गिल का कद बढ़ा रही है. बड़ी बात यह है कि वह न सिर्फ बल्लेबाज़ी बल्कि अपनी कप्तानी  में भी हर रोज पहले से बेहतर हुए होते हुए नजर आते हैं. वह ऐसे एक ऐसे कप्तान बनकर उभर रहे हैं जो खुद से उदाहरण पेश करता है और फिर उनकी टीम भी प्रेरित होकर अपना 100 फ़ीसदी से ज्यादा देकर मैच के नतीजे पर असर डाल देती है.

India, West Indies, India Vs West Indies 2025, Cricket
