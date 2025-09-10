IND vs UAE, Asia Cup 2025: "यही कारण है कि वे नंबर-1..." UAE के कप्तान ने भारत से मिली हार के बाद कही बड़ी बात

Muhammad Waseem Statement: भारत ने दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में एशिया कप 2025 के अपने पहले मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात को 9 विकेट से हराते हुए जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. कुलदीप और शिवम दुबे ने कप्तान के इस फैसले को सही साबित किया और यूएई की टीम सिर्फ 57 रन पर ऑल-आउट हो गई. इसके जवाब में भारत ने अभिषेक शर्मा का विकेट गंवाकर सिर्फ 4.3 ओवर में ही मैच अपने नाम किया. वहीं भारत से मिली हार के बाद यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने कहा कि उनकी टीम अपनी गलतियों से सीखेगी और मजबूती से वापसी करेगी.

'इसीलिए भारत नंबर-1 टीम'

भारत के खिलाफ 9 विकेट से मिली हार के बाद मुहम्मद वसीम ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि भारतीय टीम सभी बल्लेबाजों के खिलाफ प्लान से साथ आई थी और उन्होंने इसे सही तरीके से अंजाम दिया. मुहम्मद वसीम ने कहा,"हमने एक बल्लेबाजी टीम के रूप में अच्छी शुरुआत की, हमने कई विकेट गंवाए जिसके कारण हमें मैच गंवाना पड़ा. वे एक शानदार टीम हैं और वे बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं.' वे हर बल्लेबाज के खिलाफ अपने प्लान को अंजाम दे रहे हैं, यही कारण है कि वे नंबर 1 टीम हैं. एक टीम के रूप में जो मजबूत होकर वापसी करने और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करेगी."

भारत की धमाकेदार जीत

भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में अपने अभियान का आगाज संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ धमाकेदार जीत के साथ किया है. दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने यूएई को 9 विकेट से हराया. महज 58 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने धमाकेदार शुरुआत की.

अभिषेक शर्मा शुरू ही आक्रामक नजर आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर धमाकेदार शुरुआत की. अभिषेक और गिल ने 3.5 ओवर में पहले विकेट के लिए 48 रन की तेज साझेदारी की. इस स्कोर पर अभिषेक शर्मा 16 गेंद पर 3 छक्के और 2 चौके की मदद से 30 रन बनाकर आउट हुए. तीसरे नंबर पर उतरे कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गिल के साथ मिलकर भारत को 9 विकेट से जीत दिला दी. भारत ने 4.3 ओवर में 1 विकेट पर 60 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीता. गिल 9 गेंद पर 20 जबकि सूर्या 2 गेंद पर 7 रन बनाकर नाबाद रहे.

इससे पहले भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. यूएई की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बिखर गई और 13.1 ओवर में मात्र 57 रन पर सिमट गई। टी20 अंतरराष्ट्रीय में यूएई का यह न्यूनतम स्कोर है. यूएई के लिए आलिशान शराफू ने 22 रन बनाए, वहीं कप्तान मुहम्मद वसीम ने 19 रन बनाए. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका.

भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की. बाएं हाथ के इस स्पिनर ने 2.1 ओवर में मात्र 7 रन देकर 4 विकेट लिए. ये कुलदीप की स्पिन का ही कमाल था कि यूएई 57 रन पर सिमट गई. इसके अलावा, ऑलराउंडर शिवम दुबे ने 2 ओवर में 4 रन देकर 3 विकेट लिए. बुमराह, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती को 1-1 विकेट मिले.

(आईएएनएस से इनपुट के साथ)

