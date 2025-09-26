विज्ञापन
Ind vs Sri: 'फाइनल ड्रेस रिहर्सल' से चूके शुभमन गिल, फैंस के दिल पर लग गई यह बात

Shubman Gill, Asia Cup 2025: शुभमन गिल श्रीलंका के खिलाफ सस्ते में लौटे, तो कई बातें रहीं, जिन्होंने फैंस के दिल को आहत कर दिया

Ind vs Sri: 'फाइनल ड्रेस रिहर्सल' से चूके शुभमन गिल, फैंस के दिल पर लग गई यह बात
  • टीम इंडिया पहले ही टी20 एशिया कप के मेगा इवेंट के फाइनल में पहुंच चुकी है
  • गिल ने श्रीलंका के मिस्ट्री स्पिनर महेश थीक्ष्णा के खिलाफ 10 गेंदों में केवल 10 रन बनाए और दो बार आउट हुए
  • गिल के रन बनाने में समस्या देखी गई खासकर पावर-प्ले के शुरुआती ओवरों में जहां स्पिनर उन्हें रोकने में सफल रहे
यूएई (UAE) में खेले जा रहे टी20 एशिया कप (Asia Cup 2025) में टीम इंडिया पहले से मेगा इवेंट के फाइनल में जगह बना चुकी है, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ (Ind vs Sl) सुपर-4 राउंड का आखिरी मुकाबला सभी खासकर बेंच पर बैठे खिलाड़ियों के लिए 'फाइनल ड्रेस रिहर्सल'का बहुत ही अच्छा मौका था. इनमें भी विशेषकर शुभमन गिल (Shubman Gill) के  लिए, लेकिन भारतीय टेस्ट कप्तान मौके का फायदा नहीं उठा सके. गिल ने महेश थीक्ष्णा की गेंद पर उन्हें कैच थमाने से पहले सिर्फ 4 ही रन बनाए, तो उनके चाहने वालों को भी गिल की कुछ बातें दिल पर लग गईं. 

थीक्ष्णा के खिलाफ यह आंकड़ा खड़ा कर रहा पावरफुल सवाल

श्रीलंका के मिस्ट्री स्पिनर के खिलाफ 10 गेंदों पर 10 ही रन बनाए हैं, जबकि दो बार वह आउट हुए हैं. मतलब 5 का औसत लेकिन सवाल बड़ा यह है कि एक छोर पर अभिषेक शर्मा पावर-प्ले के शुरुआती ओवरों में में तूफान मचा रहे हैं, लेकिन इन ओवरों में स्पिनर गिल के लिए समस्या बनते दिख रहे हैं. यहां हम उनके रन या तेज रन बनाने की बात छोड़ ही देते हैं. 

'फाइनल रिहर्सल' का मौका गंवा दिया

पिछले ज्यादातर मैचों में बल्ले से नाकाम रहे शुभमन गिल के पास पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले के लिए अच्छी पारी खेलकर कॉन्फिडेंस हासिल करने का शानदार मौका था, लेकिन यह मौका भी गिल ने गंवा दिया. नतीजा यह रहा कि फाइनल से पहले उनका औसत 19.16 पर सिमट गया. और यह बात उनके ही नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों पर बहुत ही ज्यादा लगी है. 

ऐसी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है

यह तो कुछ ज्यादा ही है, लेकिन फैंस को कहां रोक सकते हो आप. वह भी सोशल मीडिया पर

