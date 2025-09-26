Ind vs Sri: 'फाइनल ड्रेस रिहर्सल' से चूके शुभमन गिल, फैंस के दिल पर लग गई यह बात

यूएई (UAE) में खेले जा रहे टी20 एशिया कप (Asia Cup 2025) में टीम इंडिया पहले से मेगा इवेंट के फाइनल में जगह बना चुकी है, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ (Ind vs Sl) सुपर-4 राउंड का आखिरी मुकाबला सभी खासकर बेंच पर बैठे खिलाड़ियों के लिए 'फाइनल ड्रेस रिहर्सल'का बहुत ही अच्छा मौका था. इनमें भी विशेषकर शुभमन गिल (Shubman Gill) के लिए, लेकिन भारतीय टेस्ट कप्तान मौके का फायदा नहीं उठा सके. गिल ने महेश थीक्ष्णा की गेंद पर उन्हें कैच थमाने से पहले सिर्फ 4 ही रन बनाए, तो उनके चाहने वालों को भी गिल की कुछ बातें दिल पर लग गईं.

थीक्ष्णा के खिलाफ यह आंकड़ा खड़ा कर रहा पावरफुल सवाल

श्रीलंका के मिस्ट्री स्पिनर के खिलाफ 10 गेंदों पर 10 ही रन बनाए हैं, जबकि दो बार वह आउट हुए हैं. मतलब 5 का औसत लेकिन सवाल बड़ा यह है कि एक छोर पर अभिषेक शर्मा पावर-प्ले के शुरुआती ओवरों में में तूफान मचा रहे हैं, लेकिन इन ओवरों में स्पिनर गिल के लिए समस्या बनते दिख रहे हैं. यहां हम उनके रन या तेज रन बनाने की बात छोड़ ही देते हैं.

'फाइनल रिहर्सल' का मौका गंवा दिया

पिछले ज्यादातर मैचों में बल्ले से नाकाम रहे शुभमन गिल के पास पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले के लिए अच्छी पारी खेलकर कॉन्फिडेंस हासिल करने का शानदार मौका था, लेकिन यह मौका भी गिल ने गंवा दिया. नतीजा यह रहा कि फाइनल से पहले उनका औसत 19.16 पर सिमट गया. और यह बात उनके ही नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों पर बहुत ही ज्यादा लगी है.

ऐसी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है

A Beast like Yashasvi Jaiswal is kept out just to make someone All-Format Captain...🇮🇳



We feel u Jaiswal😔💔#ShubmanGill #AsiaCup2025 #INDvSL



pic.twitter.com/jG7ncEJdzH — Shreyash 🇮🇳(Inactive Days) (@Shreyash0417) September 26, 2025

यह तो कुछ ज्यादा ही है, लेकिन फैंस को कहां रोक सकते हो आप. वह भी सोशल मीडिया पर