India vs Sri Lanka: टीम इंडिया का 'फाइनल ड्रेस रिहर्सल', देखें किसमें कितना है दम?

India vs Sri Lanka, Super Fours: भारतीय टीम पहले से ही फाइनल में पहुंच चुकी है, और श्रीलंका का क्या हाल होगा, या कौन ताकतवर है, यह आप इन आंकड़ों पर नजर डाल लें

India vs Sri Lanka: टीम इंडिया का 'फाइनल ड्रेस रिहर्सल', देखें किसमें कितना है दम?
IND vs SL, Super Fours: टॉस के दौरान सूर्यकुमार यादव श्रीलंका कप्तान चरिथ असालंका
  • भारत और श्रीलंका के बीच UAE में होने वाले मुकाबले में टीम इंडिया फाइनल ड्रेस रिहर्सल कर रही है
  • अभिषेक शर्मा मेगा इवेंट के टॉप बल्लेबाजों में पहले स्थान पर हैं और भारत के लिए अहम खिलाड़ी हैं
  • कुलदीप यादव बॉलिंग में सर्वश्रेष्ठ हैं और टॉप पांच में केवल भारतीय गेंदबाज शामिल हैं
Ind vs Sl: यूएई (UAE) में खेले जा रही टीम इंडिया अब से कुछ ही देर बाद श्रीलंका (Ind vs Sl) के खिलाफ  'फाइनल ड्रेस रिहर्सल' करने जा रही है. भारत भले ही फाइनल में पहुंच चुका है, लेकिन फाइनल के लिहाज से ड्रेस रिहर्सल, अपने पत्ते दुरुस्त करने और मनोवैज्ञानिक लाभ हासिल करने के लिहाज से मुकाबला बहुत ही अहम है, तो वहीं फाइनल से चूका श्रीलंका के सम्मान बटोरने पर नजर है. चलिए जानिए कि दोनों टीमों में किसमें कितना दम है

बल्लेबाजी : अकेले अभिषेक काफी हैं

अभी तक के सफर में मेगा इवेंट के टॉप-5 बल्लेबाजों भारत और श्रीलंका दोनों का ही एक-एक बल्लेबाज शामिल है. अभिषेक (248) पहले नंबर पर हैं, तो श्रीलंका के पथुम निसानका (154) चौथे नंबर पर हैं. जाहिर है कि भारत का वैसा दबदबा नहीं है, लेकिन निपटाने के लिए अभिषेक अकेले काफी हैं. अभिषेक के बाद भारत के दूसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज गिल दसवें नंबर (111 रन) हैं, तो फिर श्रीलंका के कुसल परेरा (88) का नंबर 19वां आता है, जो सबकुछ बताने के लिए काफी है. 

बॉलिंग: यहां भी भारत का झंडा बुलंद

बैटिंग की तरह अभी तक के सफर में बॉलिंग में भी कुलदीप यादव सबसे ज्यादा विकेट (12) के साथ पहली पायदान कब्जाते हुए है, तो टॉप-5 बॉलरों में श्रीलंका का एक भी बॉलर नहीं है. उसे इस मामले में सम्मान वैनिंदु हसारंगा नौवें नंबर के साथ लेकर आते है. हसारंगा ने 5 मैचों में 7 विकेट चटका हैं. 

भारत बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकॉर्ड 

भारत और श्रीलंका के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अबतक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम को 21, जबकि श्रीलंकाई टीम को महज नौ मुकाबलों में कामयाबी हासिल हुई है. इसके अलावा एक मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हुआ है. 

ये खिलाड़ी साबित हो सकते हैं दोनों टीमों की तरफ से X फैक्टर 

आज के मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा फिर से भारतीय टीम के लिए X फैक्टर साबित हो सकते हैं. जारी टूर्नामेंट में वह एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं. उनके विस्फोटक बल्लेबाजी की अभी तक कोई काट नहीं है. सभी ने देखा है कि अगर उनका बल्ला बोला, तो वह क्या कर सकते हैं

