Ind vs Sri: अभिषेक के निशाने पर फाइनल में आया दिग्गज पाकिस्तानी का रिकॉर्ड, यह अंग्रेज भी नहीं बचेगा

Abhishek Sharma creates history: अभिषेक शर्मा यूएई में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में बल्ले से 'सुनामी' ला रखी है. पिछले मैच में पाकिस्तानी बॉलरों की सुतली खोलते हुए अर्द्धशतक जड़ा था, तो बुधवार को श्रीलंका के खिलाफ फिर 61 रन की सुनामी लाते हुए खुद को वेरी-वेरी स्पेशल क्लब में शामिल करा लिया. इस पारी के बाद अब अभिषेक शर्मा उन चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने टेस्ट दर्जा प्राप्त किसी एक टी20 टूर्नामेंट/सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले फाइनल से पहले श्रीलंका मैच के बाद अभिषेक 6 पारियों में 309 रन बनाकर डटे हुए हैं. और यहां से वह उस मुकाम पर खड़े हैं, जहां से वह इस मामले में बॉस बनने के लिए तैयार हैं.

मोहम्मद रिजवान का बचना बहुत मुश्किल

यह संयोग कहें या कुछ और कि फाइनल में अभिषेक उस मोहम्मद रिजवान को मात देने के लिए तैयार हैं, जिनकी टीम के खिलाफ वह खेलने जा रहे हैं. रिजवान ने साल 2022 में 6 पारियों में 316 रन बनाए थे. और यहां से रिजवान को मात देने के लिए फाइनल में अभिषेक को 8 रन बस और बनाने हैं.

इंग्लिश 'बॉस' पर मंडराया खतरा

इस मामले में इंग्लैंड के फिल सॉल्ट पहले नंबर पर हैं. सॉल्ट ने साल 2023 में विंडीज के खिलाफ 5 पारियों में 331 रन बनाए थे, जो किसी भी एक टी20 टूर्नामेंट में किसी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा रन हैं. उनके बाद कोहली दूसरे (319 रन, टी20 विश्व कप, 6 पारी, 2014 ), श्रीलंका के पूर्व ओपनर टी दिलशान तीसरे (317 रन, टी20 विश्व कप, 2009, 7 पारी) पर हैं. इनके बाद चौथे पर मोहम्मद रिजवान और पांचवें पर अभिषेक शर्मा हैं



