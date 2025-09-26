Ind vs Sl: यह है आज सबसे बड़ी टक्कर, इस चैलेंज को तोड़ पाएंगे अभिषेक शर्मा

India vs Sri Lanka: 'ऑपरेशन एशिया कप' के फाइनल में पहले से ही जगह बना चुकी टीम इंडिया के लिए श्रीलंका (Ind vs Sl) के खिलाफ मुकाबला भले ही अप्रासंगिक हो, लेकिन फाइनल के ड्रेस रिहर्सल के लिहाज से मुकाबले में कई रोचक टक्कर होने जा रही हैं. और करोड़ों भारतीय फैंस की नजर सबसे बड़ी टक्कर पर लगी है कि इस चैलेंज का जवाब भारत के 'मिस्टर सुनामी' अभिषेक शर्मा कैसे देते हैं. और टक्कर होगी उनकी लंकाई मिस्ट्री स्पिनर वैनिंदु हसारंगा (Abhishek Sharma vs Wanindu Hasaranga) के साथ

यह चैलेंज जीता, तो सब जीता?

वैनिंदु हसारंगा की गिनती दुनिया के दिग्गज स्पिनरों में होती है, लेकिन उनके लिए अभिषेक से निपटना आसान होने नहीं जा रहा. सबूत है पिछले मैचों में अभिषेक की सुनामी, जो चंद गेंदों के भीतर मैच पलट देते हैं. वह 5 मैचों से 248 रन बटोरकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, तो उनका औसत 49.60 का हो चला है.

हसारंगा की इस यूएसपी को तोड़ पाएंगे अभिषेक?

श्रीलंकाई मिस्ट्री स्पिनर भले ही 7 विकेट लेकर मेगा इवेंट में भले ही अभी तक गेंदबाज नंबर नौ हों, लेकिन अपनी टीम के वह सबसे सफल बॉलर हैं. खासियत क्या है, यह आप इस बात से समझ सकते हैं कि अभी तक टॉप-10 बॉलरों में हसारंगा का इकॉमी रन-रेट (प्रति ओवर दर) सबसे कम (5.95) है. यही वह बात है, जो अभिषेक के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा कर दी है.



