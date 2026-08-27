IND vs SL 2nd Test: एक खिलाड़ी ने बिगाड़ दिया भारत का खेल! दिनुषा ने दिया WTC रेस में जोर का झटका , जानें क्या गंवाया भारत ने

India V/S Sri Lanka: टेस्ट क्रिकेट कितनी खूबसूरत है, इसकी बानगी एक बार फिर पूरे क्रिकेट जगत ने गुरुवार को देखी. चौथे दिन की सुबह जीत की दहलीज पर खड़े टीम इंडिया को मेजबान श्रीलंका ने जीत हासिल करने रोक दिया. इस में सबसे बड़ी वजह रहे दोनों पारियों में शतक जड़कर रिकॉर्ड बनाने वाले लेफ्टी बल्लेबाज सोनल दिनुषा (Sonal Dinusha). दिनुषा पिच पर अंगद की तरह पैर डालकर मानव सुथार एंड कंपनी के सामने अड़ गए. और दिन की समाप्ति पर शुभमन गिल ने सीरीज तो 1-0 से जीती, लेकिन उसने उनका और भारतीय फैंस का श्रीलंका का सूपड़ा साफ करने से तो वंचित कर ही दिया, तो वहीं इस ड्रॉ ने टीम इंडिया के WTC Final के आसारों पर खासा जोरदार वार करते हुए उसका खासा नुकसान किया है. चलिए डिटेल से जान लीजिए कि संभावित जीत हाथ से फिसलने से टीम गिल को डब्ल्यूटीसी फाइनल के आसारों को कैसा जोरदार झटका लगा है.
निकल गई हाथ से नंबर-4 पायदान
भारत अगर कोलंबो में मेजबान का 2-0 से सूपड़ा साफ करता तो उसे इस जीत से कुल मिलाकर 12 अंक मिलते. इससे उसके प्वाइंट 64 से 76 हो जाते. लेकिन श्रीलंका ने ड्रा खेलने पर मजबूर किया तो भारत को सीधा 8 प्वाइंट्स का नुकसान हुआ, तो उसका जीत प्रतिशत भी 57.58 न होकर अब 51.52 पर ही सीमित हो गया है. और ड्रा ने सबसे बड़ा वार टेबल में भारत की पायदान पर किया है. कोलंबो में जीत भारत को टेबल में नंबर चार पर पहुंचा देती, लेकिन इससे सीरीज समाप्ति के बाद भारत WTC Points Table में 11 मैचों में 5 जीत 2 ड्रॉ और 4 हार से बांग्लादेश के बाद पांचवें नंबर पर है.
दिनुषा का बड़ा कारनामा
दूसरी पारी में शतक जड़ने के साथ ही सोनल दिनुषा दो टेस्ट मैच की सीरीज में तीन शतक जड़ने वाले सिर्फ तीसरे श्रीलंकाई बल्लेबाज बन गए हैं. लेकिन अब उनके लिए इस मामले में अगला चैलेंज पूर्व अरविंद-डिसिल्वा का है, जिन्होंने यह कारनामा दो बार किया. लेकिन जैसा अंदाज दिनुषा ने दिखाया है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि वह भविष्य में कुमार संगकारा को पछाड़कर अरविंद डि सिल्वा के दो बार दो टेस्ट में तीन शतक जड़ने के कारनामे की बराबरी कर सकते हैं.
|बल्लेबाज
|बनाम
|साल
|अरविंद डि सिल्वा
|पाकिस्तान
|घरेलू (1997)
|अरविंद डि सिल्वा
|भारत
|घरेलू (1997)
|कुमार संगकारा
|बांग्लादेश
|घरेलू (2013)
|सोनल दिनुषा
|भारत
|घरेलू (2026)
फैंस हुए दिनुषा पर फिदा
बॉलर दिनुषा का विकेट समय पर चटकाने में नाकाम रहे, तो गिल फैंस के निशाने पर आ गए
🔴 CLUELESS CAPTAINCY BY SHUBMAN GILL 🤦— Sam (@cricsam02) August 27, 2026
- No solid plan against Sonal Dinusha.
- Whenever a bowler gets expensive, he doesn't give him another chance for the next 5–6 overs.
- Not giving the spinners longer spells to settle into a rhythm.
- Went to the dressing room 2–3 times,… pic.twitter.com/SVHqSN3W5i
मांजरेकर भी काफी कुछ बोले हैं
🚨Sonal Dinusha will come in the Indian bowlers dreams - Manjrekar🤯— Akshat (@Cricketmythos) August 27, 2026
Sanjay Manjrekar said :🗣️
"Sonal Dinusha has played out of his skin against India throughout the series. Indian bowlers just failed to get rid off him, they failed to dislodge him. He was the only one standing… pic.twitter.com/lQmb7cnWC4
EMOTIONAL MOMENT AT COLOMBO 🥹— Johns. (@CricCrazyJohns) August 27, 2026
- Sonal Dinusha & family celebrating the third hundred of the series, The hero of Sri Lanka. pic.twitter.com/HkI5V9qyr8
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं