IND vs SL: टीम इंडिया ने इस रणनीति के साथ तोड़ी श्रीलंकाई बल्लेबाजों की कमर

सोमवार को गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में पहले टेस्ट के तीसरे दिन, भारतीय स्पिनरों ने शानदार स्पिन बॉलिंग से श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया और लंच तक मेजबान टीम का स्कोर 28 ओवर में 99/5 कर दिया. इस सेशन में छह विकेट गिरे - जिनमें से पांच श्रीलंका के थे. भारत की हर चाल उनके पक्ष में रही. बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने अपनी काबिलियत साबित करते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों को टर्न और बाउंस के जाल में फंसाया और सही लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए 17 रन देकर 2 विकेट लिए.

कुलदीप यादव ने एक विकेट लेकर अच्छी शुरुआत की, जबकि रवींद्र जडेजा ने टर्निंग ट्रैक पर अपनी उपयोगिता साबित करते हुए एक विकेट लिया और मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर में सफलता हासिल की. ​​श्रीलंका अभी भी 363 रन पीछे है और लंच ब्रेक तक निरोशन डिकवेला (8 रन) और सोनल दिनुशा (13 रन) क्रीज पर डटे हुए हैं. लेकिन फॉलो-ऑन से बचने के लिए उन्हें अभी भी लंबी लड़ाई लड़नी है.

सुबह अपनी पहली पारी 462 रन पर सिमटने के बाद - जब असिथा फर्नांडो ने प्रसिद्ध कृष्णा को आउट किया - भारतीय गेंदबाजों ने तुरंत काम शुरू किया और श्रीलंका की ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने में सिर्फ़ दो गेंदें लगीं.

सिराज ने एक बेहतरीन आउटस्विंगर फेंकी और निशान मदुष्का को एज लेने पर मजबूर किया, जिससे वे फर्स्ट स्लिप में कैच आउट हो गए और ओपनर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. इसके बाद, सुथार, कुलदीप और जडेजा की भारतीय स्पिन तिकड़ी ने तेज टर्न और बाउंस वाली पिच पर पूरी तरह से दबदबा बना लिया.

सुथार ने अपनी पहली ही गेंद पर असर दिखाया - उन्होंने बेहतरीन ड्रिफ्ट और स्पिन से दिनेश चांदीमल को आगे आने पर मजबूर किया और गेंद उनके ग्लव्स के किनारे से लगकर विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों में चली गई, जिन्होंने शानदार कैच लपका. सुथार ने लगातार सटीक गेंदबाजी से दबाव बनाए रखा और लाहिरू उदारा को 27 रन पर आउट किया; उदारा ने उछलती और घूमती गेंद पर कट शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन टाइमिंग गलत हो गई और बैकवर्ड पॉइंट पर आसान कैच दे बैठे.

53/3 के स्कोर पर श्रीलंका को अपनी पारी को संभालने के लिए एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत थी, लेकिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने फील्डिंग में शानदार खेल दिखाते हुए मेज़बान टीम को और मुश्किल में डाल दिया. शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर अपनी बाईं ओर पूरी तरह डाइव लगाते हुए, गिल ने ज़मीन से कुछ इंच ऊपर एक हाथ से शानदार कैच लपका और कुलदीप की गेंद पर कामिंदु मेंडिस (14 रन) को आउट किया.

इसके बाद लंच ब्रेक से ठीक तीन मिनट पहले जडेजा ने भी अपना जलवा दिखाया और पहले सेशन में भारत का दबदबा कायम किया. स्टंप-टू-स्टंप लाइन पर सटीक गेंदबाज़ी करते हुए जडेजा ने गेंद को तेज़ी से टर्न कराया, जिससे श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा (21 रन) का बाहरी किनारा (आउटसाइड एज) लगा; पहली स्लिप पर केएल राहुल ने नीचे की ओर डाइव लगाकर कैच पूरा किया और भारत के पक्ष में एक और सेशन सुनिश्चित किया.