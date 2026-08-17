श्रीलंका में DSP सिराज का जलवा, धोनी के अंदाज में लगाया गगनचुंबी छक्का, Video वायरल

Mohammed Siraj Viral Six Video vs SL: देवदत्त पडिक्कल की 167 रन की शानदार पारी भारत के बूते भारत ने दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के बारिश से प्रभावित दूसरे दिन रविवार को श्रीलंका के खिलाफ दिन का खेल खत्म होने तक नौ विकेट पर 460 रन बना लिए. इस दौरान मोहम्मद सिराज का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमे वो एक शानदार तूफानी छक्का लगाते हुए दिख रहे हैं. 11 गेंदों में 15 रन की अपनी पारी में सिराज ने एक छक्का लगाकर महफिल लूट ली.

इस वायरल हो रहे वीडियो में सिराज ने आतिशी छक्का तो लगाया ही लेकिन जो उनका शॉट खेलने का अंदाज था उसने पूर्व भारतीय कप्तान और तूफानी छक्के लगाने के मामले में सबसे जुदा महेंद्र सिंह धोनी की याद ताजा कर दी.

इससे पहले दूसरे दिन का पहला सेशन बारिश के चलते पूरी तरह से धुल गया, जिसके बाद भारत ने दूसरे सेशन में 21 ओवर बल्लेबाजी की, जिसमें 76 रन देकर 3 विकेट गंवाए, जबकि तीसरे सेशन में 22 ओवर खेलते हुए 96 रन जुटाकर 4 विकेट गंवाए. भारतीय टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी थी. सलामी जोड़ी के तौर पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 47 रन जुटाए. जायसवाल 32 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद देवदत्त पड्डिकल ने मोर्चा संभाला. उन्होंने केएल (82) राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 162 रन जोड़े.

कप्तान शुभमन गिल के साथ पड्डिकल ने 39 रन जोड़े. इस पारी में गिल 16 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद पड्डिकल ने ऋषभ पंत के साथ 71 रन जुटाकर टीम को 300 के पार पहुंचा दिया. पंत 5 बाउंड्री के साथ 39 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद पड्डिकल ने ध्रुव जुरेल के साथ 38 रन जोड़े. पड्डिकल अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक चूक गए. उन्होंने 230 गेंदों में 1 छक्के और 15 चौकों के साथ 167 रन की पारी खेली.

इसके बाद मानव सुथार ने ध्रुव जुरेल के साथ 55 रन जोड़े. जुरेल 68 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 51 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सुथार ने 24 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. दिन की समाप्ति तक कुलदीप यादव (12) और प्रसिद्ध कृष्णा (1) नाबाद थे. श्रीलंका की तरफ से प्रभात जयसूर्या सर्वाधिक 4 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि केशरा नुवानथा ने 3 विकेट निकाले हैं. इनके अलावा, 1 विकेट असिथा फर्नांडो के हाथ लगा है.

भारत की प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्ण.

श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन: लाहिरु उदारा, निशान फर्नांडो, दिनेश चांडीमल, कामिंदु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुषा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), केशरा नुवंता, प्रभात जयसूर्या, लाहिरु कुमारा और असिथा फर्नांडो.



(IANS इनपुट के साथ)