IND vs SL 1st ODI: "यह मेरे लिए खुशनुमा समस्या है...", पहले वनडे से पहले रोहित शर्मा कह दी यह बड़ी बात

Rohit Sharma makes big statement: मेजबानों को तीन टी20 मैचों में पटखनी देने के बाद अब नियमित कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुवाई में भारतीय टीम शुक्रवार से श्रीलंका के खिलाफ इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए तैयार है. सीरीज के सभी मैच प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाएंगे. मैच की पूर्व संध्या पर रोहित ने कई पहलुओं पर अपने विचार रखे. बता दें कि टीम में साल 2022 नवंबर के बाद से ऋषभ पंत की टीम में वापसी हो रही है. चोट से उबरने के बाद ऋषभ पंत ने आईपीएल में शानदार वापसी की थी. और इसके बाद वह विजेता टी20 विश्व कप टीम का भी हिस्सा रहे थे. लेकिन समस्या रोहित के सामने यह है कि इलेवन में पंत को जगह दी जाए, या केएल राहुल को.

Rohit Sharma on what change after T20 retirement said "I feel like I'm rested from T20 series like we used to do till last year."



