Ind vs SA women: स्पेशल कारनामे की भारतीय बॉस बनी मंधाना, मिताली के 8 साल पुराने रिकॉर्ड पर फेरा पानी, पर हार गईं यह बड़ी रेस

India Women vs South Africa Women, Final: स्मृति मंधाना का बल्ला टूर्नामेंट की शुरुआत से ही शानदार अंदाज में बोला है. और वह प्लेयर ऑफ द विश्व कप की होड़ में भी बनी हुई हैं

  • स्मृति मंधाना ने महिला विश्व कप में 9 मैचों में 54.25 की औसत से 434 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया
  • मंधाना ने फाइनल में 58 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से 45 रन बनाए लेकिन अर्धशतक से चूक गईं
  • फाइनल से पहले मंधाना ने विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बनने के लिए 21 रन चाहिए थे
India Women vs South Africa Women, Final: वीमेंस विश्व कप में भारतीय उप-कप्तान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) मेगा इवेंट की शुरुआत से ही प्रचंड  फॉर्म में चल रही हैं. एक शतक और दो अर्द्धशतक के साथ वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर हैं. बहरहाल, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में सातवें ओवर की तीसरी गेंद चौका जड़ने के साथ ही मंधाना ने एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया. बहरहाल, अच्छी पारी खेलने के  बावजूद न केवल स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana misses half century) न केवल अर्द्धशतक से चूक गईं बल्कि वह एक बड़ी रेस भी हार गईं, जिसका उन्हें खासा पछतावा रहेगा. स्मृति ट्राइयॉन की गेंद पर कट खेलने की कोशिश में विकेटकीपर के हाथों लपके जाने से पहले 58 गेंदों पर 8 चौकों से 45 रन बनाए. 

मंधाना आगे, मिताली पीछे

फाइनल से पहले स्मृति को विश्व कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बनने के लिए सिर्फ 21 रन की दरकार थी. और इसे हासिल करते हुए उन्होंने पूर्व कप्तान मिताली राज (409) को पीछे छोड़ दिया. वहीं, इस कारनामे के साथ ही कई और बड़े नाम स्मृति के निशाने पर आ गए थे, लेकिन अब जबकि वह अपनी पारी को ज्यादा लंबा नहीं खींच सकी, तो एक ही संस्करण में सबसे ज्यादा बनाने के मामले में वह इन नामों को पीछे नहीं ही छूोड़ सकीं, तो वह चली आ रहीं एक बड़ी रेस भी हार गईं. 

नहीं पछाड़ सकीं वोल्वॉट को

स्मृति मंधाना की खेले जा रहे विश्व कप में सबसे सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में टॉप पर पहुंचने की लड़ाई प्रचंड फॉर्म में चल रही दक्षिण  अफ्रीकी लोरा वोल्वार्ट के साथ थी, लेकिन स्मृति लोरा को पछाड़ने में नाकाम रहीं. फाइनल में खेली 45 रन की पारी के साथ ही स्मृति ने दूसरे स्थान के साथ समापन किया. स्मृति ने 9 मैचों में 54.25 के औसतक से 1 शतक और 2 अर्द्धशतक से 434 रन बनाए.  

