IND vs SA LIVE Score, T20 World Cup Warm-Up: ईशान 20 गेंदों में फिफ्टी ठोक हुए रिटायर्ड, पावरप्ले में भारत ने बनाए 83 रन

India vs South Africa T20 WC 2026 warm up LIVE Updates: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अपने एकमात्र वॉर्म अप मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है.

IND vs SA T20 World Cup warm-up LIVE: भारत ने टॉस जीत चुनी बल्लेबाजी

IND vs SA T20 World Cup Warm-up Game LIVE Score: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले अपने एकमात्र वॉर्म अप मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. भारतीय कप्तान ने टॉस के दौरान बताया कि टीम इंडिया के लिए आज शाम ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं. तिलक वर्मा इस मैच में टीम का हिस्सा हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के दौरान संजू सैमसन फ्लॉप हुए थे. ऐसे में यह देखना मजेदार होगा कि ईशान किशन आज कैसा प्रदर्शन करते हैं. (Live Scorecard)

टॉस के दौरान सूर्य ने कहा,"पहले बैटिंग करेंगे. मैंने सुना है कि बाद में ओस पड़ सकती है, इसलिए हम अपने बॉलर्स को चैलेंज देना चाहते हैं. आज रात खुद को टेस्ट करना चाहते हैं. ईशान और अभिषेक (ओपनिंग करेंगे). जब आप यह खेल खेलते हैं, तो इसके साथ बहुत सारी ज़िम्मेदारी आती है. प्रेशर हमेशा रहता है. लेकिन साथ ही, इतने सारे लोग आपको सपोर्ट करने आते हैं. इससे आपको एक्स्ट्रा फायदा मिलता है. बस वही करना चाहते हैं जो हम पिछले डेढ़ साल से कर रहे हैं. उन अच्छी आदतों को जारी रखना चाहते हैं."

भारत बैटिंग XI, फील्डिंग XI: अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव

दक्षिण अफ्रीकाबैटिंग XI, फील्डिंग XI: एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, जेसन स्मिथ, डेविड मिलर, मार्को जानसन, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे, कैगिसो रबाडा.


India, South Africa, Cricket, T20 World Cup 2026
