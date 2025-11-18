विज्ञापन
India vs South Africa 2nd Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में सीरीज का दूसरा टेस्ट खेला जाना है और इस मैच से पहले अफ्रीकी टीम को बड़ झटका लगा है.

IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी टेस्ट से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, दक्षिण अफ्रीका को लगा दोहरा झटका! चोटिल हैं ये दो गेंदबाज- रिपोर्ट
IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी टेस्ट से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी
  • भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है.
  • कप्तान शुभमन गिल चोटिल होने के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं जो टीम के लिए बड़ी समस्या है.
  • दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर और तेज गेंदबाज मार्को जानसन भी चोटिल होकर अस्पताल में चेकअप कराए.
India vs South Africa 2nd Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है. कोलकाता टेस्ट में 30 रनों से हार के बाद टीम इंडिया पहले ही सीरीज में 0-1 से पीछे है. हालांकि, उसके लिए परेशानी यह है कि कप्तान शुभमन गिल चोटिल होने के चलते दूसरे मैच से बाहर हो सकते हैं. वहीं इस मुकाबले से पहले मेहमान टीम को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अफ्रीकी टीम के दो खिलाड़ी- साइमन हार्मर और मार्को जानसन, उसी अस्पताल पहुंचे, जहां शुभमन गिल का इलाज हुआ था. 

चोटिल हुए दो अफ्रीकी खिलाड़ी

News18 क्रिकेटनेक्स्ट की रिपोर्ट के अनुसार, ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर कंधे की चोट से जूझ रहे हैं जबकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मार्को जेन्सन को भी चोट लगी है. दोनों ही खिलाड़ी मंगलवार को कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में चेकअप के लिए पहुंचे.  

अगर मार्को जानसन चोट के चलते दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाते हैं तो यह प्रोटियाज़ के लिए बड़ा झटका होगा. क्योंकि कगिसो रबाडा का भी दूसरे टेस्ट में खेलना संदिग्ध है. ऐसे में मेहमान टीम बिना किसी अन्य विशेषज्ञ तेज गेंदबाज के बिना रह जाएगी. 

साइमन हार्मर अगर चोटिल होने के चलते दूसरे टेस्ट से बाहर रहते हैं तो यह भारत के लिए अच्छी खबर होगी. क्योंकि इस स्पिनर ने कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को जीत में अहम भूमिका निभाई थी. साइमन हार्मर कथित तौर पर कंधे की चोट से पीड़ित हैं.

हार्मर ने पिछले मैच में सबसे अधिक ओवर (29.2) फेंके थे और पाकिस्तान दौरे सहित हाल के दिनों में उनका बढ़ा हुआ कार्यभार इस झटके का कारण हो सकता है. पिछले महीने से, ऑफ स्पिनर ने छह पारियों में 121.3 ओवर फेंके हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज का अगला सर्वश्रेष्ठ 79.1 ओवर है - जो लगभग 42.2 ओवर का अंतर है.

अभी यह तय नहीं है कि दोनों खिलाड़ी दूसरे टेस्ट में खेलेंगे या नहीं. अगर दोनों ही दूसरे टेस्ट से बाहर होते हैं और रबाडा भी फिट नहीं होते हैं तो अफ्रीकी टीम के लिए प्लेइंग इलेवन एक चुनौती होगी.

