विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA: सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल हुए पास या फेल; कप्तान और उप कप्तान सवालों के घेरे में

IND vs SA 3rd T20I Highlights: कप्तान सूर्यकुमार यादव चंडीगढ़ ने कटक, चंडीगढ़ और धर्मशाला में कुल मिलाकर 29 रन बनाए हैं. बतौर कप्तान सूर्यकुमार यादव ज़रूर कोई सीरीज़ नहीं हारे हैं. लेकिन SKY की अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में लगातार 21वीं पारी है जब उनके बल्ले से कोई अर्द्धशतकीय पारी देखने को नहीं मिली है.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs SA: सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल हुए पास या फेल; कप्तान और उप कप्तान सवालों के घेरे में
IND vs SA 3rd T20I Highlights

IND vs SA 3rd T20I Highlights: टीम इंडिया के T20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल को लेकर सवाल बरकरार हैं. धर्मशाला की मुश्किल दिख रही पिच पर उपकप्तान गिल ने 28 गेंद पर 28 रन बनाए, पांच चौकों के सहारे. धर्मशाला में उनका स्ट्राइक रेट रहा 100.0. टीम इंडिया ने धर्मशाला में दक्षिण अफ्रीका को हराकर सीरीज में फिर से 2-1 की बढ़त हासिल कर ली. इसी मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 12 गेंद पर 11 रन बनाए.

 6 पारी, 59 रन

कटक, चंडीगढ़ और धर्मशाला में हार और जीत दोनों ही हालात में शुभमन (4, 0, 28 रन) और सूर्यकुमार (12, 5, 12 रन) दोनों अब तक बहुत कामयाब नहीं नजर आ रहे. दोनों दिग्गजों की छह पारियों को जोड़ भी दें तब भी उनके बालों से कुल 59 रन बने हैं यानी प्रति मैच 10 के औसत से भी कम.

 मैच के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने शुभमन गिल की पारी का विश्लेषण इस तरह से किया," इसे दो तरीके से देखा जा सकता है. उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी कि उनका फुट वर्क बहुत ही अच्छा दिखा. लेकिन यहां से उनसे मुझे बड़ी पारी की मुझे उम्मीद थी. उन्होंने वह मौका गवा दिया."

कब लगेगी हाफ़ सेंचुरी

ये सिलसिला लंबे समय से चला आ रहे है इसलिए फ़ैन्स समेत कई दिग्गज खिलाड़ी टीम के इन टॉप ऑर्डर बैटर्स को निशाने पर ले रहे हैं.

टेस्ट और वनडे में दबदबा कायम करने वाले धाकड़ बैटर शुभमन गिल के लिए अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में बड़ी पारी खेलने का इंतज़ार लंबा होता जा रहा है. गिल ने अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में अपना आख़िरी अर्धशतक डेढ़ साल पहले ज़िंबाब्वे के ख़िलाफ़ जुलाई 2024 में हरारे में लगाया था. 

कप्तान सूर्यकुमार यादव चंडीगढ़ ने कटक, चंडीगढ़ और धर्मशाला में कुल मिलाकर 29 रन बनाए हैं. बतौर कप्तान सूर्यकुमार यादव ज़रूर कोई सीरीज़ नहीं हारे हैं. लेकिन SKY की अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में लगातार 21वीं पारी है जब उनके बल्ले से कोई अर्द्धशतकीय पारी देखने को नहीं मिली है.

T20 वर्ल्ड में ज्यादा वक्त नहीं

मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन के पास T20 वर्ल्ड कप से पहले संभालने का मौका तो है. भारत को अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अगले मैच में ही लखनऊ में सीरीज जो अपने जीतने का बड़ा मौका होगा.
बड़ी बात यह है कि भारत को इसके बाद T20 वर्ल्ड कप तक अब तक तय कार्यक्रम के मुताबिक टीम इंडिया को दसेक मैच ही मिलने हैं. ऐसे में दोनों खिलाड़ियों के फॉर्म को लेकर सवाल तेज़ होने लगे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Suryakumar Ashok Yadav, Shubman Singh Gill, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now