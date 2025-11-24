IND vs SA 2nd Test: 'सच कहूं तो...' ऋषभ पंत को पंसद नहीं आएगा वाशिंगटन सुंदर का यह बयान

Washington Sundar on Team India Batting collapse: वाशिंगटन सुंदर और मार्को यानसेन में सोमवार को एक बात समान थी. दोनों का मानना है कि ऋषभ पंत की रणनीति अच्छी थी लेकिन उसे लागू करने में थोड़ी कमी रही. भारत के कार्यवाहक कप्तान पंत जब सात रन बनाकर खेल रहे थे तब यानसेन की शॉर्ट गेंद पर विकेटकीपर को कैच दे बैठे जो तीसरे दिन के खेल के दौरान चर्चा का विषय बना रहा. इससे पहले ध्रुव जुरेल ने भी इसी तेज गेंदबाज के खिलाफ गैरजरूरी पुल शॉट खेलकर मिड ऑन पर कैच थमाया.

समान सवाल पर यानसेन जैसा ही जवाब देते हुए वाशिंगटन ने कहा,"किसी और दिन गेंद स्टैंड में चली जाती और हम सब तारीफ करते और ताली बजाते. ऐसा ही होता है. कभी-कभी आपको उनकी योजना और कौशल का समर्थन करना होता है." उन्होंने कहा,"यह देखते हुए कि उन्होंने पहले भी बहुत सारे उदारहण पेश किए हैं. मुझे लगता है कि यह सिर्फ उनके कौशल का समर्थन करने के बारे में है. जाहिर है कि योजना को उस तरह लागू नहीं किया जा सकता जिस तरह हम चाहते थे."

भारत के बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहने के बावजूद वाशिंगटन ने कहा कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है. उन्होंने कहा,"यह बहुत अच्छा विकेट है. आपको इस तरह के विकेट पर अधिक बल्लेबाजी करने को नहीं मिलती, विशेषकर भारत में. सच कहूं तो यह एक जीवंत विकेट है. अगर आप क्रीज पर समय बिताओगे तो रन बनाओगे."

वाशिंगटर का यह जवाब ध्रुव जुरेल और पंत को शायद पसंद नहीं आए जो खराब शॉट खेलकर आउट हुए. उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि जब यानसेन गेंदबाजी कर रहे थे तो असमान उछाल था. वाशिंगटन ने कहा,"बिल्कुल भी असमान उछाल नहीं था. जाहिर है वह सबसे लंबा है और उसे गुड लेंथ पर थोड़ा तेज उछाल मिलता है. हम ऐसे गेंदबाजों के खिलाफ काफी खेले हैं." उन्होंने कहा,"बस किसी और दिन हम उन्हीं गेंदों पर बहुत बेहतर बल्लेबाजी करते तो चीजें बिल्कुल अलग होतीं."

वाशिंगटन ने अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया है. पिछले टेस्ट में वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे जबकि यहां आठवें नंबर खेलते हुए वह सबसे सहज नजर आए. यह पूछने पर कि क्या क्रम बदलने से असहज होते हैं, वाशिंगटन ने कहा,"बिल्कुल नहीं. सच कहूं तो मैं ऐसा क्रिकेटर बनना चाहता हूं जो टीम की जरूरत के हिसाब से आगे आए और जहां भी टीम चाहे वहां बल्लेबाजी और गेंदबाजी करे. मुझे तैयार रहना होगा और टीम के लिए काम करना होगा. मेरी मानसिकता ऐसी ही है."

उन्होंने कहा,"मैं चाहे किसी भी स्थिति में रहूं. मुझे अलग-अलग भूमिका भी निभाने को मिलती है. मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को यह मौका मिलता है इसलिए यह सिर्फ रोमांचक है."

