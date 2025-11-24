करुण नायर ने गुवाहाटी में भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ाने के बाद किया क्रिप्टिक पोस्ट, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

India vs South Africa 2nd Test, Karun Nair cryptic post: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज करुण नायर ने सोमवार को गुवाहाटी में भारतीय बल्लेबाजी के लड़खड़ाने के बाद क्रिप्टिक पोस्ट कर सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. फैंस करुण नायर के इस पोस्ट और टीम इंडिया के मैदान पर संघर्ष को जोड़कर देखा है. टीम इंडिया को कोलकाता में दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद फैंस को उम्मीद था कि टीम गुवाहाटी में वापसी करेगी. लेकिन तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाज गैर जिम्मेदाराना शार्ट खेलकर अपने विकेट गंवाते गए. भारत की पहली पारी 210 रनों पर सिमट गई.

घरेलू क्रिकेट में लगातार बेहतर प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम में जगह बनाने वाले करुण नायर, इंग्लैंड दौरे पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और ऐसे में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया. गुवाहाटी टेस्ट के तीसरे दिन भारत के खराब प्रदर्शन के बाद नायक ने सोशल मीडिया पर लिखा,"कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप अंदर से जानते हो- और वहां न होने के कारण जो चुप्पी आती है उसका एक अलग ही दर्द होता."

कप्तान ऋषभ पंत सहित प्रमुख बल्लेबाजों के गैर जिम्मेदाराना रवैए से अपने विकेट इनाम में देने के कारण भारतीय टीम सोमवार को अपनी पहली पारी में 201 रन पर सिमट गई जिससे दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में मजबूत शिकंजा कसकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए.

अपनी पहली पारी में 489 रन बनाने वाले दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 288 रन की बढ़त हासिल की. उसने भारत को फॉलोऑन देने की बजाय दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना उचित समझा. उसने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 26 रन बनाए हैं और उसकी कुल बढ़त 314 रन की हो गई है. खराब रोशनी के कारण जब तीसरे दिन का खेल समाप्त घोषित किया गया तब एडेन मार्क्रम 12 और रयान रिकलेटन 13 रन पर खेल रहे थे.

भारत का स्कोर एक समय एक विकेट पर 95 रन था लेकिन इसके बाद उसने 27 रन के अंदर छह विकेट गंवा दिए. पिच से कभी कभार उछाल और थोड़ा टर्न मिल रहा है पर वह अभी भी बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है लेकिन अधिकतर भारतीय बल्लेबाजों ने गलत शॉट खेल कर अपने विकेट इनाम दिए. इनमें मुख्य रूप से साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल और कप्तान ऋषभ पंत शामिल हैं.

दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मार्को यानसन सबसे सफल गेंदबाज रहे. दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में 93 रन बनाने वाले इस तेज गेंदबाज ने 48 रन देकर छह विकेट लिए। उन्होंने अपने लंबे कद का अच्छा फायदा उठाकर भारतीय बल्लेबाजों को अपनी शॉर्ट पिच गेंदों से निशाना बनाया. ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर (64 रन देकर तीन विकेट) ने उनका अच्छा साथ दिया. मार्क्रम ने पांच कैच लेकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

