दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट जीतकर रचा इतिहास, भारतीय सरजमीं पर पहली बार हुआ ऐसा, मैच में बने ये बड़े रिकॉर्ड

India vs South Africa 1st Test: दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट फॉर्मेट में अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत को करारी शिकस्त दी. दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से हराया. भारतीय टीम 124 रन का मामूली लक्ष्य भी हासिल नही कर सकी और सिर्फ 93 रन पर सिमट गई. भारत के खिलाफ जीत हासिल करते ही दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट क्रिकेट के एक खास क्लब में जगह बना ली है.

मैच में बने ये बड़े रिकॉर्ड्स

ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत 124 रन के लक्ष्य का पीछा करने में असफल रहा. 1997 में ब्रिजटाउन में वेस्टइंडीज के खिलाफ 120 रन के स्कोर के बाद, यह दूसरा सबसे लोएस्ट टोटल रहा है, जिसे भारत हासिल करने में सफल रहा है.

यह टेस्ट में दूसरा सबसे लो स्कोर है जिसका दक्षिण अफ्रीका ने सफलतापूर्वक बचाव किया है. सबसे कम 117 रन है जो उन्होंने 1994 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था, जिसे उन्होंने पांच रन से जीता था.

कोलकाता टेस्ट में भारत के खिलाफ मिली जीत टेस्ट मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की 100वीं जीत है. टेस्ट क्रिकेट में पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 या उससे अधिक जीत हासिल करने वाली दक्षिण अफ्रीका दुनिया की चौथी टेस्ट टीम बनी है. दक्षिण अफ्रीका से पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं.

124 का स्कोर, यह दूसरा लोएस्ट टोटल है, जो एशिया में कोई टीम हासिल नहीं कर पाई है. सबसे लोएस्ट टोटल 107 रन का है, जो 2004 में वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया था, जिसके जवाब में कंगारू टीम 93 पर ऑल-आउट हो गई थी.

दक्षिण अफ्रीका ने 15 साल बाद भारत में जीत दर्ज की है. उन्होंने आखिरी मुकाबला नागपुर में जीता था, जब उन्होंने भारत को पारी और 6 रन से हराया था. दक्षिण अफ्रीका ने इसके बाद 8 मैच खेले हैं और सात में उसे हार मिली है.

अफ्रीकी टीम ने इस मैच में दोनों पारियों में मिलाकर कुल 312 रन बनाए और फिर भी मैच जीत लिया. यह दो बार आउट होने के बावजूद भारत के खिलाफ टेस्ट मैच जीतने वाली किसी भी टीम का सबसे कम स्कोर है.

दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 159 रन बनाए थे. यह अफ्रीकी टीम का पहली पारी में तीसरा सबसे लोएस्ट स्कोर है, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की है. इसके पहले के दो लोएस्ट टोटल इंग्लैंड के खिलाफ जोहान्सबर्ग में आए हैं - 1930 में 126 और 1922 में 148.

इस मैच की चारों पारियों में कोई भी टीम 200 का स्कोर नहीं छू पाई. यह भारत में पहला टेस्ट है, जब किसी भी पारी में स्कोर 200 के आंकड़े तक नहीं पहुंचा. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का यह 12वां मौका है, जब चारों पारियों में से किसी भी पारी में स्कोर 200 पार नहीं हुआ. जबकि 66 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है.

केएल राहुल ने पहली पारी में 39 रन बनाए थे. केएल राहुल का पहली पारी का स्कोर ईडन गार्डन्स में भारत के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है रहा. केवल एक बार भारत का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर घरेलू टेस्ट में 39 से कम था, जब वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 33 रन पर दो बार आउट हुए थे, 1956 में ईडन गार्डन्स में भी.

कप्तान के रूप में बावुमा ने दक्षिण अफ्रीका का नेतृत्व करते हुए 11 मैचों में 10 दस जीतें हैं. एक मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ है. बावुमा की 10 जीतें किसी भी कप्तान द्वारा टेस्ट मैच हारने से पहले संयुक्त रूप से सर्वाधिक हैं. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक ब्रियरली ने कप्तान के तौर पर पहला टेस्ट हारने से पहले अपने शुरुआती 10 टेस्ट जीते थे.

