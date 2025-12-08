Ind vs SA 1st T20I: एक जगह, 3 दावेदार, यह भारतीय XI उतरेगी मैदान पर, पेंच इस डिपार्टमेंट में भी फंसा है

अगले साल खेले जाने वाले टी20 विश्व की तैयारी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कटक में पहला टी20 कटक में होने जा रहा है. हेड कोच और गौतम गंभीर के सामने कई चुनौतियां हैं, कई बॉक्सेस मेगा इवेंट से पहले टिक होने को हैं. पूर्व संध्या पर आए कप्तान सूर्यकुमार यादव फाइनल इलेवन को लेकर कुछ भी खुलकर नहीं बोले क्योंकि टीम की इलेवन को लेकर पेंच फंसा हुआ है. बहरहाल, टीम को हार्दिक पांड्या जरूरत मजबूती प्रदान करने जा रहे हैं. चलिए आप टीम के बारे में विस्तार से जान लीजिए.

ओपनर सहित ये 4 तो पक्के हैं!

शुभमन गिल पूरी तरह फिट हो चुके हैं और वह अभिषेक शर्मा के साथ पारी शुरू करने जा रहे हैं. वही नंबर-3 पर कप्तान सूर्यकुमार यादव होंगे, तो नंबर चार पर तिलक वर्मा खेलने जा रहे हैं, लेकिन यहां से आगे का पेंच फंसा हुआ है.

इस डिपार्टमेंट में पेंच फंसा है!

यह अभी तक साफ नहीं है कि प्रबंधन विकेटकीपिंग के लिए जितेश शर्मा पर दांव लगाएंगे या संजू सैमसन पर? सैमसन के चाहने वाले स्टार खिलाड़ी को लेकर दुविधा में हैं. अब कौन बाहर बैठेगा, कौन खेलेगा, यह टॉस के समय ही साफ होगा.

इस एक जगह के लिए तीन के बीच है मुकाबला

यह नंबर-8 है, जिसके लिए एक नहीं, बल्कि तीन खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है. ये तीनों खिलाड़ी हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे हैं. यह भी टॉस के समय ही साफ हो पाएगा कि इन तीनों में से कौन इलेवन का हिस्सा बनेगा. चलिए आप टीम इंडिया की उस संभावित टीम पर नजर दौड़ा लें, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में मैदान पर उतरेगी.

भारत: 1. अभिषेक शर्मा 2. शुभमन गिल 3. सूर्यकुमार यादव (कप्तान) 4. तिलक वर्मा 5. जितेश शर्मा/संजू सैमसन 6. हार्दिक पांड्या 7. अक्षर पटेल 8. हर्षित राणा/वॉशिगंटन सुंदर/शिवम दुबे 9. कुलदीप यादव 10. वरुण चक्रवर्ती 11. जसप्रीत बुमराह