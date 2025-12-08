Akshaye Khanna Dhurandhar Fees: 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना की एक्टिंग के कायल हुए फैंस, एक्टर की फीस जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

Akshaye Khanna Dhurandhar Fees : बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर्स में से एक अक्षय खन्ना अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ते. एक्टर को इंडस्ट्री में 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं. उन्होंने 1997 में हिमालय पुत्र डेब्यू किया था. अब वह फिल्म धुरंधर में अपने रोल को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में अक्षय 'रहमान डकैत' का रोल निभा रहे हैं और हम आपको बता दें कि उन्होंने रोल के साथ पूरा न्याय किया और इतना एंटरटेनमेंट दिया कि बाकी सब कुछ फीका लगा. हालांकि रणवीर सिंह फिल्म में लीड रोल में हैं, लेकिन फिल्म में अक्षय खन्ना का रोल बस टॉप-नॉच था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म में 'रहमान डकैत' का रोल निभाने के लिए उन्हें करोड़ों में पेमेंट किया गया था?

फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना की सैलरी

अगर कोईमोई की एक रिपोर्ट पर यकीन करें, तो धुरंधर 250 करोड़ रुपये के बजट में बनी है. हालांकि ऑफिशियली यह नहीं बताया गया है, लेकिन खबर है कि रणवीर सिंह को 30-50 करोड़ रुपये फीस दिया गया था.वहीं अक्षय खन्ना को कथित तौर पर 2.5 करोड़ रुपये फीस दिया गया था. हालांकि, इसकी ऑफिशियली पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन जिस तरह से अक्षय ने फिल्म में अपना रोल निभाया, उससे लोग उनके कायल हो गए.

धुरंधर में अपने रोल से अक्षय खन्ना ने सबको पीछे छोड़ दिया

अक्षय खन्ना लवर-बॉय के दौर से बाहर आ गए हैं और उन्होंने छावा और धुरंधर जैसी फिल्मों में अपने रोल को लेकर चर्चा में हैं. अक्षय खन्ना का विलेन रोल खूब पसंद किया जा रहा है. जिस तरह से उन्होंने धुरंधर में वायरल बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ एंट्री की, वह सोशल मीडिया पर खूब पॉपुलर हो रहा है. लोग उनके कमबैक की तुलना बॉबी देओल से कर रहे हैं, जिन्होंने एनिमल में अपने रोल के साथ कुछ ऐसा ही किया था.