IND vs SA 1st ODI: कोहली ने 12 साल बाद किया यह धमाका, लेकिन हाथ से निकल गया यह बड़ा मौका

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में रविवार को तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में पहली पारी में सारी महफिल विराट कोहली ने लूट ली. करियर का 52वां शतक जड़ते हुए कोहली वनडे इतिहास में शतकों के किंग बन गए. विराट ने 120 गेंदों पर 11 चौकों और 7 छक्कों से जो 135 रन बनाए, तो इस आतिशी पारी से यूं तो कई बड़े रिकॉर्ड निकले, लेकिन एक कारनामा ऐसा रहा, जो विराट ने करीब 12 साल बाद दिया. कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पारी में सात छक्के जड़े और ऐसा विराट के करियर में सिर्फ तीसरी बार हुआ है, जब उन्होंने अपने करियर में किसी वनडे में सात या इससे ज्यादा छक्के जड़े. लेकिन इन छक्कों ने कोहली को अपनी ही श्रेणी में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया. पहली बार विराट ने पारी में 7 छक्के साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जयपुर में जड़े थे. यह वही मैच था, जिसमें कोहली ने सिर्फ 52 गेंदों पर शतक जमाया था. और यह आज भी वनडे में भारत के लिए सबसे तेज शतक बना हुआ है.

जहां कोहली ने करियर सिर्फ दूसरी बार किसी मैच में सात छक्के जड़ने का कारनामा किया, तो वहीं रांची में कोहली करियर में किसी मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कारनामा भी कर सकते थे. विराट ने साल 2023 में विशाखापट्टम में श्रीलंका के खिलाफ एक पारी में 8 छक्के जड़े थे. अगर कोहली दो छक्के और लगा देते, तो खुद का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते.

भारत के एक मैच में सबसे बड़े 5 सिक्सर किंग!

नाम छक्के बनाम साल

रोहित शर्मा 16 ऑस्ट्रेलिया 2013

रोहित शर्मा 12 श्रीलंका 2017

एमएस धोनी 10 श्रीलंका 2005

ईशान किशन 10 बांग्लादेश 2022

रोहित शर्मा 9 श्रीलंका 2023



