विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA 1st ODI: कोहली ने 12 साल बाद किया यह धमाका, लेकिन हाथ से निकल गया यह बड़ा मौका

Virat Kohli, India vs South Africa: कोहली ने रांची में शतक जड़ा, तो वनडे इतिहास में शतकों के किंग भी बन गए, तो कई कारनामे भी उनके बल्ले से बह निकले

Read Time: 2 mins
Share
IND vs SA 1st ODI: कोहली ने 12 साल बाद किया यह धमाका, लेकिन हाथ से निकल गया यह बड़ा मौका
पूर्व कप्तान विराट कोहली
X: social media

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में रविवार को तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में पहली पारी में सारी महफिल विराट कोहली ने लूट  ली. करियर का 52वां शतक जड़ते हुए कोहली वनडे इतिहास में शतकों के किंग बन गए. विराट ने 120 गेंदों पर 11 चौकों और 7 छक्कों से जो 135 रन बनाए, तो इस आतिशी पारी से यूं तो कई बड़े रिकॉर्ड निकले, लेकिन एक कारनामा ऐसा रहा, जो विराट ने करीब 12 साल बाद दिया. कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पारी में सात छक्के जड़े और ऐसा विराट के करियर में  सिर्फ तीसरी बार हुआ है, जब उन्होंने अपने करियर में किसी वनडे में सात या इससे ज्यादा छक्के जड़े. लेकिन इन छक्कों ने कोहली को अपनी ही श्रेणी में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया. पहली बार विराट ने पारी में 7 छक्के साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जयपुर में जड़े थे. यह वही मैच था, जिसमें कोहली ने सिर्फ 52 गेंदों पर शतक जमाया था. और यह आज भी वनडे में भारत के लिए सबसे तेज शतक बना हुआ है. 

हाथ से निकला बड़ा मौका!

जहां कोहली ने करियर सिर्फ दूसरी बार किसी मैच में सात छक्के जड़ने का कारनामा किया, तो वहीं रांची में कोहली करियर में किसी मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कारनामा भी कर सकते थे. विराट ने साल 2023 में विशाखापट्टम में श्रीलंका के खिलाफ एक पारी में 8 छक्के जड़े थे. अगर कोहली दो छक्के और लगा देते, तो खुद का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते. 

भारत के एक मैच में सबसे बड़े 5 सिक्सर किंग!

नाम                छक्के         बनाम        साल

रोहित शर्मा       16          ऑस्ट्रेलिया  2013

रोहित शर्मा       12          श्रीलंका     2017

एमएस धोनी     10          श्रीलंका     2005

ईशान किशन    10        बांग्लादेश    2022

रोहित शर्मा        9         श्रीलंका      2023
      
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virat Kohli, India, South Africa, India Vs South Africa 2025 India, India Vs South Africa 11/30/2025 Insa11302025259043, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com