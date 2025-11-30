विज्ञापन
IND vs SA 1st ODI: क्या गजबे चिपका है! टीम इंडिया का अजब रिकॉर्ड, करीब 5 लाख में एक बार होता है ऐसा, गणित आपको चौंका देगा

India vs South Africa: जो भारत के साथ हो रहा है या हो चुका है, वह बहुत ही हैरान करने वाला है. फैंस के बीच तो यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है

IND vs SA 1st ODI: क्या गजबे चिपका है! टीम इंडिया का अजब रिकॉर्ड, करीब 5 लाख में एक बार होता है ऐसा, गणित आपको चौंका देगा
ऐसा लगता है कि टीम इंडिया के साथ मानो किसी ने कोई काला जादू करा दिया है, या कोई टोटका कर दिया है. वजह यह है जो उसके साथ हो रहा है, वह बहुत ही विचित्र हो रहा है, जो किसी अजूब से कम नहीं है. चर्चा तो इस पर बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में इस  चर्चा में फिर से हालात ने पलीता लगा दिया.रिकॉर्ड भी ऐसा है, जिसकी कोई कैटेगिरी आंकड़ेविद नहीं नहीं बनाते, लेकिन यह तो अब लोगों के जहन में चिपक गया है. फैंस एक बार को भूल जाएं, लेकिन टीम इंडिया की यादों से यह बिल्कुल भी नहीं मिटने जा रही है यह गजब टॉस की अजब कहानी! एक ऐसाी अजब कहानी, जिसने खुद ही इतिहास रच दिया है. यह वह बात है जो 1951 में खेले गए पहले वनडे से लेकर अभी तक के 54 साल के इतिहास में पहली बार हुई है. 

गजब टॉस की अजब कहानी!

न यह कहानी कभी पहले सुनी गई, और लगता है कि टीम इंडिया के बाद शायद ही कभी फिर सुनी जाए. मतलब जो हो रहा है या हो चुका है, वह अगली बार किस टीम के साथ कब होगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है.जी हां, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह भारत के साथ लगातार 19वीं बार हुआ, जब उसने टॉस गंवाया. पिछले लगातार 19 मैचों में भारत को टॉस जीतना नसीब नहीं हुआ है. विद्वान लोग जब इसे गणित के पैमाने पर तौलते हैं, तो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आता है. 

यह गणित हैरान करने वाला है!

विद्वानों का कहना है कि लगातार 19 बार मैच में टॉस हारना एक ऐसी गणितिज्ञ संभावना है, जो करीब सवा पांच लाख (5,24,288) में एक बार घटित होती है. और अगर इसे प्रतिशत में मापा जाए, तो यह संख्या 0.00019% निकल कर आती है. 

