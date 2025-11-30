विज्ञापन
India vs South Africa 1st ODI Live Updates: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज (20 नवंबर 2025) से हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला रांची स्थित जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा. मैच के दौरान दोनों टीमों की कोशिश रहेगी कि वह इस मैच को जीतकर सीरीज का आगाज शानदार तरीके से करे. (Live Cricket Score)

संभावित की प्लेइंग इलेवन

भारत की प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़/ऋषभ पंत, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: एडेन मार्कराम, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), तेंबा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, रुबिन हरमन, मार्को यान्सेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे बर्गर और लुंगी एन्गिडी.

नमस्कार!

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची में खेले जाने वाले पहले वनडे में आपका स्वागत है. पल-पल की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ बने साथ. 

