IND vs SA 1st ODI: पहले वनडे में भारत 17 रन से जीता, विराट का 52वां शतक, भारत सीरीज में 1-0 से आगे

भारत ने रविवार को रांची में शुरू हुई तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में मेहमान दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. रांची के जीएससीए स्टेडियम में 350 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत खराब रही, जब पाली के पहले ही ओवर में हर्षित राणा ने दो विकेट लेकर मेहमान टीम को बहुत ही जोर का झटका देते हुए उसे पिछले पांव पर ला दिया. मार्करम (7) और रियान रिकल्टन (0) दोनों ही दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू सके. मुसीबत तब और बढ़ गई, जब अनुभवी क्विंटन डिकॉक (0) भी सस्ते में लौट गए, तो देखते ही देखते दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट पर 17 रन हो गया. लेकिन यहां से मैथ्यू ब्रीजके (72) और टोनी डि जॉर्जी (39) ने तीसरे विकेट के लिए 65 रन जोड़कर वापसी की अलख जगाई तो डेवाल्ड ब्रेविस (37) से उन्हें अच्छा सहारा मिला. लेकिन चौंकाने का काम किया नंबर सात मार्को जानसेन (70) और नबर-8 कॉर्बिन बॉश (67 रन, 51 गेंद, 5 चौके, 4 छक्के) ने. पुछल्ले बाजों के प्रदर्शन ने दक्षिण अफ्रीका ने कप्तान केएल राहुल को निचले क्रम की बल्लेबाजी की ताकत का अहसास बखूबी कराते हुए स्टेडियम में जमा हजारों फैंस सहित खिलाड़ियों के माथे पर बल ला दिए. एक समय दक्षिण अफ्रीका को आखिरी ओवर में जीत के लिए 17 रन बनाने थे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की दूसरी गेंद को उड़ाने की कोशिश में जमकर खेल रहे बॉश एक्स्ट्रा-कवर में रोहित के हाथों लपके गए. इसी के साथ ही भारत ने 4 गेंद बाकी रहते 17 रन से मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. कुलदीप यादव ने चार, हर्षित राणा ने तीन, अर्शदीप ने दो, तो प्रसिद्ध कृष्णा को एक विकेट मिला. शतकवीर विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

भारत की पारी:

इससे पहले स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (135 रन) के शानदार 52वें वनडे शतक की मदद से भारत ने रविवार को यहां श्रृंखला के शुरूआती एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आठ विकेट पर 349 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. कोहली ने 120 गेंद की तेज पारी के दौरान 11 चौके और सात छक्के जमाए जो भारतीय पारी की रीढ़ बनी. क्रिकेट के एकमात्र इस प्रारूप में खेलने वाले इस स्टार ने अपनी अहमियत और दबदबे को फिर साबित किया. उन्होंने दूसरे विकेट के लिए रोहित शर्मा (51 गेंद में 57 रन) के साथ 136 रन की साझेदारी करके जेएससीए स्टेडियम की सपाट पिच पर भारत के बड़े स्कोर की नींव रखी.

रोहित ने जड़ा अर्द्धशतक

रोहित के पास भी खुद को साबित करने का एक शानदार मंच था. उन्होंने एक रन पर मिले जीवनदान का फायदा उठाया और मार्को यानसन की गेंद पर पगबाधा होने से पहले अर्धशतक ही बना सके. पिच सपाट थी लेकिन दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने भी सही लाइन एवं लेंथ में गेंदबाजी नहीं की। यानसन के अलावा नांद्रे बर्गर, कॉर्बिन बॉश और ओटनील बार्टमैन ने दो दो विकेट झटके.

सस्ते में लौट गए जायसवाल

सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (18 रन) बर्गर की गेंद पर बल्ला छुआकर आउट हो गए जिसके बाद कोहली क्रीज पर उतरे. रांची के दर्शकों को रोहित-कोहली (रो-को) की जोड़ी से जैसे प्रदर्शन की उम्मीद थी, उन्होंने वैसा ही खेल दिखाया.रोहित को बर्गर की गेंद पर टोनी डी जोर्जी ने कैच छोड़कर जीवनदान दे दिया और इस बल्लेबाज ने इसका फायदा उठाते हुए यानसन और बॉश के खिलाफ लगातार बाउंड्री लगा दीं. उन्होंने यानसन पर पांच गेंद के अंदर दो बाउंड्री लगाईं और बॉश की अंदर आती गेंदों को आसानी से फ्लिक किया और शॉर्ट गेंदों को पुल किया.

छक्का लगाकर पचासा पूरा किया कोहली ने

दोनों ने दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों की लाइन एवं लेंथ में हुई गलती का फायदा उठाते हुए तेजी से रन बनाए जिससे कार्यवाहक कप्तान एडन मारक्रम को ऑफस्पिनर प्रेनलन सुब्रयन को मैदान में उतारना पड़ा, लेकिन रन गति में कमी नहीं हुई. कोहली ने बॉश की गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि रोहित ने एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया. इससे भारत ने जल्दी ही 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया. जानसेन ने आखिरकार रोहित को पगबाधा आउट किया. इससे भारत की रन गति थोड़ी देर के लिए धीमी हुई.

सस्ते में लौटे गायकवाड़

ऋतुराज गायकवाड़ (08) और पांचवें नंबर पर उतारे गए वाशिंगटन सुंदर जल्दी जल्दी आउट हो गए, लेकिन कोहली डटे रहे. उनके शतक पूरा करने के तुरंत बाद एक प्रशंसक सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अंदर आ गया, वह घुटने के बल उनके सामने बैठ गया और उनके पैर छुए जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उसे बाहर किया.