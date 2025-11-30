IND vs SA 1st ODI: बीसीसीआई की आज रोहित-विराट की इन बातों पर बारीक नजर, अप्रत्यक्ष वॉर्निंग, दिग्गजों को दे दिया नया चैलेंज

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज कर दिया है. पिछले दिनों टेस्ट सीरीज में 2-0 सफाए बाद अब इस व्हाइट-बॉल सीरीज में करोड़ों भारतीय टीम इंडिया से जख्मों पर मरहम लगाने की उम्मीद कर रहे है. और इस मरहम को लगाने में दोनों पर्व कप्तानों रोहित शर्मा और विराट कोहली से बड़ी उम्मीद की जा रही है, जो ब्रेक के बाद एक बार फिर से टीम के साथ है. दोनों के टीम से जुड़ने से खिलाड़ी ऊर्जावान हुए हैं, दोनों रन भी बनाएंगे लेकिन बात इतने भर से ही नहीं चलेगी. रिपोर्ट के अनुसार रांची वनडे ही नहीं, पूरी सीरीज में बीसीसीआई के आला अधिकारियों की दोनों पर बारीक नजर रहने जा रही है. सूत्रों के अनुसार दोनों को ही अप्रत्यक्ष रूप से वॉर्निंग जारी कर दी गई है. बाकी हिसाब अगले हफ्ते बोर्ड अधिकारियों की हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर के सात होने वाली मीटिंग में तय होगा.

सिर्फ रन बनाने भर से नहीं चलेगा काम

बोर्ड से जुड़े सूत्रों के अनुसार, 'यह सही है कि विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले दिनों आखिरी वनडे में रन बनाए. लेकिन वह मैच भी बॉलरों ने पहली पारी में सेट किया. शुरुआती दोनों मैचों में वह जंग लगे दिखाई पड़े. और हर सीरीज में इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता.' संदेश बहुत ही साफ है कोहली के लिए कि जो कुछ भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती दोनों मैचों में देखने को मिला, अब वह दोबारा नहीं ही चलेगा. सीरीज के बीच-बीच में खासा ब्रेक लेने वाले इस वजह से लगे जंग को कैसे छुड़ाने में सफल होते हैं, यह अब उन्हें देखना होगा.

रोहित को भी यह रवैया छोड़ना होगा

रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले दिनों शानदार शतक बनाया. वह प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे, लेकिन प्रबंधन ने महसूस किया कि रोहित कंगारुओं के खिलाफ जोखिम लेने से बचते दिखाई पड़े. मतलब रोहित के लिए संदेश साफ है कि बीच-बीच में उन्हें स्वार्थी रवैया छोड़ना होगा और रनों की सुरक्षा को दरकिनार रखते हुए फीयरलेस बल्लेबाजी करनी होगी. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्हीं पहलुओं को लेकर बोर्ड अधिकारी गंभीर और अगरकर के साथ बातर करने के बाद दोनों से 2027 विश्व कप में खेलने को लेकर दोनों दिग्गजों से बात करेंगे.

