Ind vs Rsa 2nd Test: गिल को लेकर सस्पेंस खत्म, यह बल्लेबाज लेगा दूसरे टेस्ट में जगह, पर बड़े सवाल का जवाब अभी भी बाकी

IND vs RSA 2nd Test: रविवार से दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा. और यह गंभीर एंड कंपनी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो चला है

Read Time: 2 mins
South Africa tour of India, 2025: भारतीय नियमित कप्तान शुभमन गिल

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में रविवार से खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट (Ind vs Rsa 2nd Test) के लिए नियमित कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है. अब साफ हो गया है कि गिल दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे. बुधवार को भारतीय कप्तान को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी क्योंकि बीसीसीआई (BCCI) के सचिव भी गिल को लेकर साफ-साफ नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन रात करीब आठ बजे यह साफ हो गया कि पहले टेस्ट के दौरान चोटिल हुए गिल दूसरे टेस्ट में भाग नहीं ले पाएंगे. लेकिन इसके बावजूद बड़े सवाल का जवाब अभी भी बाकी है.

यह बल्लेबाज लेगा गिल की जगह

अब जबकि साफ हो गया है कि गुवाहाटी में शुभमन गिल दूसरे टेस्ट में नहीं खेलेंगे, तो पिछले टेस्ट में नहीं खेलने वाले लेफ्टी बल्लेबाज साई सुदर्शन भारतीय कप्तान की जगह इलेवन में लेंगे. पिछले मैच में साई को इलेवन से बाहर रखने पर हेड कोच गौतम गंभीर को बहुत ही तीखी आलोचना झेलनी पड़ी थी. वजह यह थी कि साई ने अपने आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 87 रन की पारी खेली थी, लेकिन इसके बावजूद भारतीय प्रबंधन ने साई की जगह वॉशिंगटन सुंदर को नंबर-3 पर खिलाया था, लेकिन इसके बावजूद बड़ा सवाल अपनी जगह कायम है.

प्रशंसकों के ज़हन में चल रहा यह बड़ा सवाल?

अब जबकि गिल की चोट साई सुदर्शन के लिए वरदान बनकर आई है, तो साफ है कि यह बल्लेबाज एक बार फिर से टीम इंडिया XI का हिस्सा बनने जा रहा है. लेकिन बड़े  सवाल का जवाब अभी भी मिलना बाकी है कि जब गिल बाहर हो गए हैं, तो इस सूरत में पारी की शुरुआत दूसरे टेस्ट में कौन करेगा? साई सुदर्शन नंबर-3 पर बैटिंग करते हैं और प्रबंधन उन्हें गुवाहाटी में भी यही जिम्मेदारी देगा, लेकिन यहां से बड़ा सवाल यही है कि गिल के क्रम पर कौन सा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ दूसरे छोर पर पारी की शुरुआत करने उतरेगा?

पूरी स्टोरी पढ़ें

