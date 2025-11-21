IND vs RSA 2nd Test: टीम इंडिया के सामने सीरीज बराबरी का बड़ा चैलेंज, जानें पिच, मौसम सहित तमाम बातें

कुछ दिन पहले ही सीरीज में 1-0 से पिछड़कर तमाम वर्गों से आलोचना झेल रही टीम गंभीर शनिवार से गुवाहाटी के बिरसापारा स्टेडियम में मान-सम्मान और सीरीज बचाने का चैलेंज लिए मैदान पर उतरेगी. और सबसे बड़ा सवाल अब यही हो चला है कि क्या भारत यह सीरीज बचा पाएगा क्योंकि इस परिणाम के लिए तो उसे हार हाल में दूसरा टेस्ट मैच जीतना होगा. अगर टीम इंडिया टेस्ट ड्रॉ नहीं करा पाती है, तो पिछले तीन साल में यह अपने घर में भारत की दूसरी सीरीज हार होगी. अपने घर पर पिछले 12 साल में हर सीरीज जीतने के बाद. चलिए सीरीज के बाकी बड़े पहलुओं पर गौर फरमा लीजिए.

पिच और मौसम: (आधा घंटा पहले होगा टॉस)

इसको लेकर पहले ही काफी कुछ बताया जा चुका है. पूर्वोत्तर राज्य के इस इलाके में जल्द ही सूरज ढलने के कारण इस बार टॉस नियमित मैचों से अलग आधा घंटा पहला होगा. मतलब टॉस 8:00 बजे होगा. और पहली बार ऐसा होगा, जब लंच से पहले चायकाल आयोजित होगी. वहीं, गुवाहाटी की पिच पहले दिन पेसरों को मदद करेगी, तो दूसरे और तीसरे दिन यहां बैटिंग करना आसान होगा. लेकिन चौथे और पांचवें दिन स्पिनर मुकाबले में आ जाएंगे या उनका दबदबा रहेगा.

ये आंकड़े अहम हैं!

- कोलकाता का ईडेन गॉर्डन में ऐसा पहला टेस्ट था, जब दक्षिण अफ्रीका ने भारत में साल 2010 के बाद से कोई टॉस जीता

- इस दक्षिण अफ्रीकी टीम में बॉश और मुथुस्वामी को छोड़ दें, तो टेस्ट क्रिकेट में बाकी किसी दूसरे खिलाड़ी का औसत 40 से ज्यादा नहीं है. टीम में किसी भी बल्लेबाज का औसत फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 50 से ऊपर का नहीं है

- टीम की कप्तानी संभालने से पहले टेंबा का औसत 34.55 था, लेकिन बतौर कप्तान अब उनका औसत 57 का है.

इन पर रहेंगी नजरें (जडेजा vs सिमरन हार्मर)

ईडेन गॉर्डन में खेले गए पिछले टेस्ट में अपनी-अपनी टीम के लिए इन दोनों ही खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही खास रहा था.जहां हार्मर ने 21 रन देकर चार विकेट चटकाए थे, तो वहीं जडेजा ने भी 29 रन देकर 4 विकेट का स्पेल कराया था. एक बार फिर से इन दोनों की गेंदबाजी मैच में बड़ा अंतर पैदा करेगी.

दोनों देशों की संभावित XI इस प्रकार है:

भारत: 1. ऋषभ पंत (कप्तान) 2. यशस्वी जायसवाल 3. केएल राहुल 4. साई सुदर्शन 5. ध्रुव जुरेल 6. नितीश कुमार रेड्डी 7. रवींद्र जडेजा 8. वॉशिंगटन सुंदर 9. कुलदीप यादव 10. जसप्रीत बुमराह 11. मोहम्मद सिराज

दक्षिण अफ्रीका: 1. टेंबा बवुमा (कप्तान) 2. एडेन मार्करम 3. रियान रिकल्न 4. विवान मुल्डर/डेवाल्ड ब्रेविस/सेनुरन मुथुस्वामी 5. टोनी डि जॉर्जी 6. ट्रिस्टियन स्टब्बस 7. कायले वेरयने (विकेटकीपर) 8. मार्को जानसेन 9. साइमन हार्मर 10. केशव महाराज 11. लुंगी एंगिडी