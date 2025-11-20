Madhuri Dixit के हिट गाने 'चोली के पीछे' पर बना था ये गाना, दोनों गानों को अलका याग्निक ने दी आवाज, एक को मिले 8 ऑस्कर अवार्ड

Madhuri Dixit Song Choli Ke Peeche: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अपने गानों के लिए ज्यादा मशहूर है. फिल्म इंडस्ट्री के कई नगमे हैं, जो सदाबहार बन चुके हैं और लोग उन्हें आज भी गुनगुनाना पसंद करते हैं. बात करें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तो इसमें कई ओरिजिनल गाने भी हैं तो कईयों को कॉपी कर नए अंदाज में तैयार किया गया है. इसमें से एक गाना है संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की फिल्म खलनायक का, जो आज भी शादी-पार्टी में खूब बजता है. गाने का नाम है 'चोली के पीछे क्या है' और इसकी तर्ज पर बॉलीवुड फिल्म के लिए एक गाना तैयार किया गया था और वो भी बहुत हिट साबित हुआ था. जिस फिल्म का यह गाना है उसने एक या दो नहीं बल्कि पूरे 8 ऑस्कर अवार्ड जीते थे.

कौन सा है ये गाना?

इस गाने की धुन 'चोली के पीछे क्या है' से बहुत मैच खाती है. कमाल की बात तो यह है कि इन दोनों गानों को अलका याग्निक ने ही अपनी कोयल जैसी आवाज दी है. बात कर रहे हैं 2009 में रिलीज हुई फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर के गाने रिंग रिंग रिंगा की, जो बहुत हिट रहा है. इस गाने को लेकर अल्का याग्निक ने कहा था कि पहले वो समझ नहीं पा रही थीं कि इस गाने को कैसे गाया जाए. फिर गाने के कंपोजर ए आर रहमान ने अल्का याग्निक को समझाया कि जिस तरह उन्होंने सॉन्ग चोली के पीछे क्या है गाया था, ठीक उसी अंदाज में रिंग रिंग रिंगा को गाना है. फिर क्या था अलका ने अपनी पुरानी लय को याद किया और फिर ऐसे तैयार हुआ रिंग रिंग रिंगा.

फिल्म को मिले 8 ऑस्कर

स्लमडॉग मिलेनियर ने 8 ऑस्कर जीतकर दुनिया में हंगामा मचा दिया था. इसमें फिल्म ने बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीनप्ले, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट साउंड एडिटिंग कैटेगरी शामिल हैं. फिल्म की स्टारकास्ट में देव पटेल, फ्रीडा पिंटो, रुबीना अली, इरफान खान, अनिल कपूर, मधुर मित्तल अहम रोल में थे और फिल्म का निर्देशन डैनी बॉयल ने किया था. फिल्म के प्रोड्यूसर क्रिश्चियन कॉलसन, मैथ्यू ग्रीनफील्ड थे. इस फिल्म का भारत और दुनिया में शानदार रिस्पॉन्स मिला था. अनिल कपूर ने एक शो होस्ट और इरफान खान ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रोल किया था.