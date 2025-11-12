IND vs RSA 1st Test: हो गया साफ किसकी जगह खेलेंगे ध्रुव जुरेल, बीसीसीआई ने पहले टेस्ट की टीम से इस खिलाड़ी को किया अलग

India vs South Africa 1st Test: शुक्रवार से मेहमान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले पहले टेस्ट (Ind vs Rsa 1st Test ) की भारतीय इलेवन में ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) की जगह कौन बाहर जाएगा, यह साफ हो गया है. दोनों देशों के बीच शुरू होने जा रही दो टेस्ट मैचों की की सीरीज के लिए माहौल बनने लगा है. पूर्व क्रिकेटरों की बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है. वहीं, यह चर्चा भी जोर-शोर से पिछले कई दिनों से चल रही है कि कौन पहले टेस्ट की इलेवन का हिससा बनेगा और कौन बाहर जाएगा. और अब बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि टीम से कौन बाहर जाएगा.

ध्रुव जुरेल लेंगे इलेवन में इस खिलाड़ी की जगह

बीसीसीआई द्वारा बुधवार शाम जारी की गई रिलीज के अनुसार पहले टेस्ट की टीम से ऑलराउंडर नितीश रेड्डी (Nitiesh Kumar Reddy is released) को रिलीज कर दिया गया है. नितीश दक्षिण अफ्रीका ए टीम के खिलाफ सीरीज के लिए भारत ए टीम से जुड़ेंगे. दोनों टीमों के बीच 13 से 19 नवंबर के बीच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी. मतलब साफ है कि अब पहले टेस्ट की XI ध्रुव जुरेल रिलीज किए गए ऑलराउंडर नितीश रेड्डी की जगह लेंगे. नितीश रेड्डी दूसरे टेस्ट से टीम इंडिया से जुड़ेंगे.

अब पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाश दीप

अब भारत 'ए' की टीम:

तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, रियान पराग, इशान किशन, आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, विपराज निगम, मानव सुथर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, प्रभसिमरन सिंह, नितीश कुमार रेड्डी