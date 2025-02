Ind vs Pak: "आपने सेंचुरी छीन ली", स्टार पाक पेसर ने की थी कोहली की सेंचुरी में अड़ंगा डालने की कोशिश, बॉलीवुड स्टार ने फटकारा

जब कभी भी टीम इंडिया पाकिस्तान (Ind vs Pak) से भिड़ती है, तो पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) कभी भी रनों के प्रति भूख और जुनून को दिखाना नहीं भूलते. कुछ ऐसी ही कहानी रविवार को भी दिखी, जब 242 रनों का पीछा कर हुए विराट ने नाबाद रहते हुए करियर का 51वां शतक जड़ा. उन्होंने 111 गेंदों पर 7 चौकों से शतक जड़ते हुए टीम इंडिया को छह विकेट से जीत दिला दी. कोहली का यह 51वां वनडे और कुल 82वां अंतरराष्ट्रीय शतक था.

यह भी पढ़ें:

'तमाशा बनेगा...', भारत के खिलाफ मिली हार के बाद दादा-पोते ने डंडे और ईंट से पीट-पीटकर तोड़ दिया टीवी, VIDEO

विराट ने खुशदिल शाह के फेंके 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर शतक जड़ा, जो भारत के लिए विजयी रन भी साबित हुआ. हालाकि, पारी के 42वें ोवर के दौरान पाकिस्तान के स्टार पेसर शाहीन आफरीदी की हरकत फैंस को चुभ गई और इन प्रशंसकों ने आफरीदी को जमकर खरी खोटी सुनाई है.

It was truly a great knock ! @imVkohli Absolutely surreal to snatch the 51st century from the jaws of Shaheen Afridi's Wide Balls !!!