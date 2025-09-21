विज्ञापन
Ind vs Pak: 'आपको बिल्कुल भी ऐसा...', पूर्व ओपनर चोपड़ा ने गिल को दिए बैटिंग के ये टिप्स

Aakash Chopra's advice to Gill: टीम इंडिया में हाल ही में व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में वापसी करने वाले शुभमन गिल अभी तक तीनों मैचो में नाकाम रहे हैं

  • टीम इंडिया ने तीनों मैचों में सहजता से जीत हासिल की है लेकिन गिल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है
  • गिल ने तीन मैचों में क्रमशः बीस, दस और पांच रन बनाए हैं
  • चोपड़ा ने गिल को सलाह दी कि उन्हें संजू सैमसन की तरह आतिशी शुरुआत की बजाय एंकर की भूमिका निभानी चाहिए
टीम इंडिया ने यूएई में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में अभी तक खेले तीनों ही मैचों में सहजता के साथ  जीत हासिल की है. लेकिन इन मैचों में वापसी करने वाले और हाल ही में इंग्लैंड दौरे में टेस्ट सीरीज में तूफानी प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल (Shubman Gill) का प्रदर्शन खासा निराश करने वाला रहा है. गिल ने इन तीन मैचों में 20, 10 और 5 के स्कोर बनाए हैं. गिल को पूर्व में शानदार प्रदर्शन करने वाले ओपनर संजू सैमसन की जगह मिली थी, जिन्होंने पिछले साल पारी की शुरुआत करने के बाद से खराब प्रदर्शन नहीं किया था. लेकिन अब उन्हें मिड्ल ऑर्डर में भेज दिया गया है. बहरहाल, अब पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने गिल को सलाह दी है. 

चोपड़ा ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, 'गिल के इस प्रदर्शन पर गौर किया जाना चाहिए. मुझे गिल की आलोचना कर रहे लोगों से कोई परेशानी नहीं है,लेकिन इस बल्लेबाज से संजू सैमसन की तरह बैटिंग की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. सैमसन की शैली ऐसी रही है कि संजू ने बतौर ओपनर या तो धमाल किया है या फिर वह फ्लॉप हुए है. गिल को एक छोर पर पारी आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है और उन्हें यही भूमिका निभानी चाहिए.'

पूर्व टेस्ट ओपनर ने कहा, 'अभी तक अभिषेक शर्मा बढ़िया कर रहे हैं. वह हर मैच में करीब 200 के स्ट्राइक-रेट से शुरुआत दे रहे हैं.  अभिषेक ने तेजी से 30 के आस-पास रन बनाए और दूसरे छोर पर हर बल्लेबाज को खासी राहत दी. हालांकि, गिल का आतिशी अंदाज देखने को नहीं मिला. पहले मैच में वह 20 रन पर नॉटआउट रहे. लेकिन उसके बाद  वह पाकिस्तान के खिलाफ सैम अयूब की गेंद पर बोल्ड हो गए और कुछ ऐसा ही हाल ओमान के खिलाफ भी हुआ.'

आकाश ने कहा, 'ऐसे में यह वह एरिया है, जिसे देखने की जरूरत है. हालांकि, यह बात हम जानते हैं कि गिल ने संजू की  जगह ली है और उन्हें सैमसन की तरह आतिशी शुरुआत देनी चाहिए. लेकिन ये उस तरह की पिच नहीं हैं. यहां दो सौ या इससे ऊपर का स्कोर नहीं बनने जा रहा. ऐसे में गिल आप को यहां वह करना होगा, जो संभवत: किसी और दूसरे बल्लेबाज से बेहतर करते रहे हैं. आपको एंकर का रोल निभाना होगा.' चोपड़ा ने कहा, 'आप ज्यादा से ज्यादा देर तक बैटिंग करें. उसे बाद जब आपकी इच्छा हो. और जब आप सेट होकर सात से 10 ओवर खेल लें, तो मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा कि आप छक्का जड़ने की कोशिश में आउट हो जाएते हैं. खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अगर अक्षर नहीं खेलते हैं, तो आपको टीम के लिए देर तक पिच पर खड़े रहना चाहिए. 
 

