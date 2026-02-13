IND vs PAK Weather Report: मौसम विभाग की चेतावनी, भारत-पाक मैच पर छाया काले बादल का साया

India vs Pakistan Weather Report: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग स्टेज का सबसे बड़ा मुकाबला 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में खेला जाएगा. जिसपर दुनिया भर की नजर टिकी हुई है. यहीं नहीं हजारों क्रिकेट प्रेमी इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए कोलंबो पहुंच भी चुका हैं. मगर मैच शुरु होने से दो दिन पहले जो खबर निकलकर सामने आ रही है. वह सभी क्रिकेट प्रेमियों को निराश कर सकती है. वहां के मौसम विभाग ने आशंका जताते हुए लोगों से मौसम की स्थित पर नजर रखने की अपील की है.

मौसम विभाग ने क्या कहा?

मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन में बताया गया है कि 15 फरवरी 2026 के आस पास दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव प्रणाली विकसित हो सकती है. जिससे लोग आधिकारिक पूर्वानुमानों और मौसम संबंधी अपडेट पर अपनी पैनी नजर बनाए रखें. मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई यही चेतावनी भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के लिए भी काफी अहम हो गया है.

यहीं नहीं अगले दिन यानी कि 16 फरवरी को कैंडी में खेले जाने वाले श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबले पर भी इसके मार की खबर सामने आ रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि यह मुकाबला भी प्रभावित हो सकता है.

