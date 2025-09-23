IND vs PAK: नेट-बॉलर की तरह धो डाला... सुनील गावस्कर ने बताया अभिषेक नहीं बल्कि इस बल्लेबाज ने की शाहीन की धुनाई

Sunil Gavaskar on Tilak Varma: अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत ने दुबई क्रिकेट ग्राउंड पर एशिया कप के सुपर-4 में पाकिस्तान को 6 विकेट से पीट दिया. एक सप्ताह के अंदर यह दूसरी बार था जब भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप में रौंदा था. सुपर-4 में पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक पहली ही गेंद से आक्रमक दिखे और उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ भारतीय पारी की शुरुआत की थी. अभिषेक और गिल ने 172 के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को आक्रमक शुरुआत दिलाई थी. दोनों ने 9 ओवर के अंदर ही भारत का स्कोर 100 पार पहुंचा दिया था. वहीं अब भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर की मानें तो वह अभिषेक नहीं बल्कि तिलक वर्मा रहे, जिन्होंने पाकिस्तान के सबसे सीनियर गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को बुरी तरह से धोया.

शाहीन की हुई धुनाई

भारत के खिलाफ मैच में शाहीन की जमकर धुनाई हुई. उन्होंने 3.5 ओवर में 10.40 की इकॉनमी से 40 रन लुटाए. शाहीन कोई विकेट भी नहीं ले पाए. तिलक ने आखिरी ओवर में शाहीन की गेंद पर पहले छक्का जड़ा फिर चौका जड़कर टीम को जीत दिलाई. भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर ने स्पोर्टस्टार के अपने एक लेख में लिखा,"अंत में, एक और सुपर-प्रतिभाशाली बल्लेबाज, तिलक वर्मा ने, पाकिस्तान के प्रमुख गेंदबाज, शाहीन शाह अफरीदी के साथ एक नेट-बॉल स्पिनर की तरह व्यवहार किया और उनकी धुनाई कर दी."

गावस्कर की मानें तो पाकिस्तान ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने तीन विकेट लेकर उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया. गावस्कर ने आगे लिखा,"जब दूसरा मैच आया, तो पहले हाफ में पाकिस्तान ने बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, लेकिन तीन विकेट गिरने से वे फिर से बैकफुट पर आ गए और अंतिम तीन ओवरों में बड़े रन बनाने के बावजूद, वे जितना चाहते थे, उससे 20 रन कम रह गए. अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बीच शानदार ओपनिंग साझेदारी के बाद भारत ने जीत हासिल की."

तिलक ने जमकर धोया शाहीन अफरीदी को

सुपर-4 मैच में तिलक ने शाहीन की 5 गेंदों का सामना किया और इस दौरान उन्होंने 16 रन बटोरे. शाहीन के खिलाफ तिलक का स्ट्राइक रेट 320.00 का रहा. जबकि अभिषेक शर्मा ने शाहीन की6 गेंदों का सामना किया और 9 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने एक छक्का भी लगाया. अभिषेक टी20 अंतरराष्ट्रीय के ऐसे पहले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने शाहीन को पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा है.

भारत ने जीता मुकाबला

लीग चरण में पाकिस्तान को रौंदने के बाद भारत ने सुपर-4 चरण में भी पाकिस्तान को पीटा. 172 रन के लक्ष्य को भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 174 हासिल कर लिया. भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और गिल ने शानदार और तेज शुरुआत दी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.5 ओवर में 105 रन जोड़े. गिल 28 गेंद पर 47 रन बनाकर आउट हुए. कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ला नहीं चला. वह 3 गेंद पर बिना खाता खोले आउट हुए.

अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया. 39 गेंद पर 5 छक्के और 6 चौके की मदद से 74 रन की पारी खेली. अभिषेक की पारी ने ही भारत की जीत को आसान बना दिया. सैमसन 13 रन बनाकर आउट हुए. तिलक वर्मा 30 और हार्दिक 7 रन पर नाबाद रहे.

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 171 रन बनाए थे. पाकिस्तान की सलामी जोड़ी के रूप में साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने 2.3 ओवरों में 21 रन जुटाए. फखर 9 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए.

यहां से साहिबजादा फरहान ने सईम अयूब के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन जुटाए. सईम ने 17 गेंदों में 21 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. हुसैन तलत चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. उन्होंने 11 गेंदों में 10 रन बनाए, जबकि साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों में 58 रन जोड़े. उनकी इस पारी में 3 छक्के और 5 चौके शामिल रहे. भारत की ओर से शिवम दुबे ने सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए, जबकि कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या को 1-1 विकेट मिले थे,

यह भी पढ़ें: IND Vs BAN, Asia Cup: भारत के खिलाफ मैच से पहले बांग्लादेश को लगा बड़ा झटका, कप्तान हुआ चोटिल

यह भी पढ़ें: Asia Cup Super-4: पाकिस्तान को पीटा, अब भारत को कैसे मिलेगा फाइनल का टिकट, ऐसा है पूरा समीकरण