IND vs PAK: सलमान अली को कप्तानी नहीं आती, उसे हटाओ, हमारा कप्तान किसी काम का नहीं

Salman Ali Agha : पाकिस्तान को मिली हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है. पाकिस्तानी फैन्स यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि हार बार भारत की टीम को पाकिस्तान से कैसे हार मिल रही है. सोशल मीडिया पर फैन्स अपनी टीम की हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. पाकिस्तान के यू-ट्यूबर भी पाकिस्तान की हार पर हताश और निराश हैं. एक पाकिस्तानी यू-ट्यूबर ने यहां तक कह दिया है कि अब पाकिस्तान की टीम को सलमान अली आगा की जरूरत नहीं है. पाकिस्तानी फैन्स का चिल्ला-चिल्लाकर बुरा हाल है. उनका मानना है कि लमान अली को कप्तानी नहीं आती, उसे हटाओ.हमारे कप्तान किसी के लायक नहीं है. ये खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं.

पाकिस्तानी फैन्स की हालत खराब, टीम की हालत देख रो रहे हैं

पाकिस्तान के क्रिकेट लवर इस हार से बुरी तरह से हताश हो गए हैं. एक फैन ने आगे कहा, "पाकिस्तान मैच जीत सकता था लेकिन हमारे कप्तान उस समय स्पिनर को गेंदबाजी पर ला रहे हैं जब भारतीय टीम प्रेशर में हैं. वहां हमारे कप्तान की बुद्धि कहां चली गई कि उसने स्पिनर को गेंदबाजी पर लाकर भारतीय बल्लेबाज को सेट कर रहा है. सलमान अली को हटाने होगा, उसके अंदर कप्तानी स्किल्स नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसे कप्तान".

पाकिस्तानी कप्तान ने कहां की गलती, ये गलती पड़ गई भारी

इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) की कप्तानी बिल्कुल खराब रही है. फाइनल में भी जिस समय भारत के तीन विकेट गिए गए थे उस समय पाकिस्तान के कप्तान के पास आगे की रणनीति नहीं थी. पाकिस्तानी कप्तान ने स्पिनर्स से गेंदबाजी करवाना शुरू कर दिया. जिससे भारतीय बल्लेबाज सेट हो गए और प्रेशर सिचुएशन बाहर निकल गए. इसके बाद पाकिस्तानी टीम मैच को बचा पाने में असफल रही.

Pakistan का मिडिल ऑर्डर 'कोलैप्स'

एक समय पाकिस्तान की टीम का स्कोर एक विकेट पर 84 रन था. ऐसा लग रहा था कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की टीम बड़ा स्कोर बनाने में सफल रहेगी. लेकिन इसके बाद 62 रन बनाकर पाकिस्तान की पारी कोलैप्स' हो गई. पाकिस्तानी टीम के खराब परफॉर्मेंस पर अख्तर ने भी दुख जताया है. अख्तर ने माना कि "175 रन बन जाते तो काफी होते, लेकिन अफ़सोस ऐसा नहीं हुआ. यह सिर्फ़ खिलाड़ियों का नहीं, बल्कि मैनेजमेंट का मसला है. सही सोच ही नहीं दिख रही. मैं कहना नहीं चाहता लेकिन ये सेंसलेस कोचिंग है. हमारा मिडिल ऑर्डर पहले से ही समस्या रहा है."

पाकिस्तानी विकेटकीपर की गलती

मोहम्मद हारिस एक ओर जहां बैटिंग में असफल रहे तो उन्होंने अपनी विकेटकीपिंग के दौरान उन्होंने तिलक वर्मा को जीवनदान दिया. 14वें ओवर में पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद हारिस थ्रो को अच्छी तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए जिससे तिलक वर्मा रन आउट होने से बच गए. यदि वहां पर तिलक आउट होते तो शायद पाकिस्तानी टीम मैच में वापसी कर सकती थी. इस मैच में तिलक मैच विनर बनकर सामने आए और 69 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई.