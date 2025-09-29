विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: सलमान अली को कप्तानी नहीं आती, उसे हटाओ, हमारा कप्तान किसी काम का नहीं

Asia Cup Final 2025: एशिया कप का फाइनल भारतीय टीम जीतने में सफल रही. पाकिस्तान को भारत ने 5 विकेट से रौंद दिया. भारत की ओर से तिलक वर्मा ने कमाल की पारी खेली और अर्धशतक जमाकर नाबाद रहे.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs PAK: सलमान अली को कप्तानी नहीं आती, उसे हटाओ, हमारा कप्तान किसी काम का नहीं
IND vs PAK, Asia Cup Final: पाकिस्तान की हार और पाकिस्तानियों का निकला दम
  • पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया और फैन्स गहरे निराश हैं
  • कप्तान सलमान अली आगा की खराब कप्तानी हार की प्रमुख वजह मानी जा रही है
  • मिडिल ऑर्डर का कमजोर प्रदर्शन पाकिस्तान की पारी के कोलैप्स होने से नहीं रोक सका
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Salman Ali Agha : पाकिस्तान को मिली हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है. पाकिस्तानी फैन्स यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि हार बार भारत की टीम को पाकिस्तान से कैसे हार मिल रही है. सोशल मीडिया पर फैन्स अपनी टीम की हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. पाकिस्तान के यू-ट्यूबर भी पाकिस्तान की हार पर हताश और निराश हैं. एक पाकिस्तानी यू-ट्यूबर ने यहां तक कह दिया है कि अब पाकिस्तान की टीम को सलमान अली आगा की जरूरत नहीं है. पाकिस्तानी फैन्स का चिल्ला-चिल्लाकर बुरा हाल है. उनका मानना है कि लमान अली को कप्तानी नहीं आती, उसे हटाओ.हमारे कप्तान किसी के लायक नहीं है. ये खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

पाकिस्तानी फैन्स की हालत खराब, टीम की हालत देख रो रहे हैं

पाकिस्तान के क्रिकेट लवर इस हार से बुरी तरह से हताश हो गए हैं. एक फैन ने आगे कहा, "पाकिस्तान मैच जीत सकता था लेकिन हमारे कप्तान उस समय स्पिनर को गेंदबाजी पर ला रहे हैं जब भारतीय टीम प्रेशर में हैं. वहां हमारे कप्तान की बुद्धि कहां चली गई कि उसने स्पिनर को गेंदबाजी पर लाकर भारतीय बल्लेबाज को सेट कर रहा है. सलमान अली को हटाने होगा, उसके अंदर कप्तानी स्किल्स नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसे कप्तान".

Latest and Breaking News on NDTV

पाकिस्तानी कप्तान ने कहां की गलती, ये गलती पड़ गई भारी 

इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) की कप्तानी बिल्कुल खराब रही है. फाइनल में भी जिस समय भारत के तीन विकेट गिए गए थे उस समय पाकिस्तान के कप्तान के पास आगे की रणनीति नहीं थी. पाकिस्तानी कप्तान ने स्पिनर्स से गेंदबाजी करवाना शुरू कर दिया. जिससे भारतीय बल्लेबाज सेट हो गए और प्रेशर सिचुएशन बाहर निकल गए. इसके बाद पाकिस्तानी टीम मैच को बचा पाने में असफल रही. 

Pakistan का मिडिल ऑर्डर 'कोलैप्स'

एक समय पाकिस्तान की टीम का स्कोर एक विकेट पर 84 रन था. ऐसा  लग रहा था कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की टीम बड़ा स्कोर बनाने में सफल रहेगी. लेकिन इसके बाद 62 रन बनाकर पाकिस्तान की पारी कोलैप्स' हो गई. पाकिस्तानी टीम के खराब परफॉर्मेंस पर अख्तर ने भी दुख जताया है. अख्तर ने माना कि "175 रन बन जाते तो काफी होते, लेकिन अफ़सोस ऐसा नहीं हुआ. यह सिर्फ़ खिलाड़ियों का नहीं, बल्कि मैनेजमेंट का मसला है. सही सोच ही नहीं दिख रही. मैं कहना नहीं चाहता लेकिन ये सेंसलेस कोचिंग है. हमारा मिडिल ऑर्डर पहले से ही समस्या रहा है."

Latest and Breaking News on NDTV

पाकिस्तानी विकेटकीपर की गलती

मोहम्मद हारिस एक ओर जहां बैटिंग में असफल रहे तो उन्होंने अपनी विकेटकीपिंग के दौरान उन्होंने तिलक वर्मा को जीवनदान दिया. 14वें ओवर में पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद हारिस थ्रो को अच्छी तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए जिससे तिलक वर्मा रन आउट होने से बच गए. यदि वहां पर तिलक आउट होते तो शायद पाकिस्तानी टीम मैच में वापसी कर सकती थी. इस मैच में तिलक मैच विनर बनकर सामने आए और 69 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, Asia Cup 2025, India, Pakistan Women, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com