Ind vs Pak: सही निकली हमारी खबर, पाकिस्तान XI में हुए 2 बदलाव टीम पर नजर दौड़ा लें

India vs Pakistan: लीग राउंड में भारत के हाथों 7 विकेट से मात खाना वाला पाकिस्तान आज दुबई में सुपर-4 (Super 4 round) राउंड में भारत (India vs Pakistan) से भिड़ने जा रहा है. और दुबई से छनकर आ रही खबरों के अनुसार पाकिस्तान XI में दो बदलाव (Two changes in Pakistan XI) किए जा सकते हैं. और हमारी यह खबर एकदम सही साबित भी हुई. अभी तक पाकिस्तान का अभियान खासा उतार-चढ़ाव वाला रहा है, तो वही भारत ने अपने तीनों मैच आसानी से जीतकर सुपर-4 राउंड में जगह बनाई. अब जबकि मुकाबला फिर से खासा कड़ा है, तो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी प्लानिंग की फिर से समीक्षा के बाद दो बदलाव करने का फैसला किया है.

इन 2 खिलाड़ियों को नहीं मिलेगी जगह

यूएई में हमारे रिपोर्टर के अनुसार पाकिस्तान भारत के खिलाफ यूएई के खिलाफ खेलने वाली टीम में दो बदलाव किए हैं.. इसके तहत पाक प्रबंधन ने हसन नवाज की जगह हुसैन तलत और खुशदिल शाह की जगह निचले क्रम में फहीम अशरफ को खिलाने की तैयारी में है. ऐसे में भारत के खिलाफ पाकिस्तान XI इस प्रकार हो सकती है. और हमारे रिपोर्टर की बात एकदम सही साबित हुई:

1. सलमान अली आगा (कप्तान) 2. सैम अय्यूब 3. साहिबजादा फरहान 4. फखर जमां 5. मोहम्मद नवाज 6. हुसैन तलत 7. फहीम अशरफ 8. मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर) 9. शाहीन शाह आफरीदी 10. हारिस रऊफ 11.अबरार अहमद

शुभमन के लिए बड़ा चैलेंज

आज का मुकाबला शुभमन गिल (Subman Gill) के लिए खासा चुनौतीपूर्ण हो चला है. इंग्लैड दौरे में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद व्हाइटबॉल के इस फॉर्मेट में वापसी करने वाले गिल पिछले तीन मैचों में नाकाम रहे हैं. ऐसे में आज का मुकाबला गिल के लिए चुनौती हो चला है क्योंकि अगर वह आज भी बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं, तो फिर वही आलोचक उनके खिलाफ सक्रिय हो जाएंगे, जो इंग्लैंड दौरे के प्रदर्शन के लिए खड़े होेकर ताली बजा रहे थे. बहरहाल, उनकी क्षमता को लेकर तो किसी को कोई शक नहीं ही है. गिल की क्लास ऐसी है जो ऐसे गेंदबाजों को अपने सामना बौना साबित कर सकते हैं. पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में गिल अपनी बल्लेबाजी से करिश्मा करेंगे और पाकिस्तान के हर एक चैलेंज का जवाब बखूबी देंगे.