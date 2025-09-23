Ind vs Pak: 'यह प्रतिद्वंद्विता नहीं, बल्कि...', सूर्यकुमार के बाद अब भज्जी ने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक, पूर्व ऑफी ने दिखाया आईना

यूएई (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2024) में अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच दो मुकाबले हुए हैं, लेकिन जहां भारत ने पड़ोसी की मैदान पर जमकर कुटाई की है, तो पाकिस्तान टीम ने प्रदर्शन को छोड़कर बाकी तमाम गैरजरूरी र विवादित बातों से मीडिया में सुर्खियां बटोरी हैं. अब जब हाल इतने बुरे हैं, भारतीय पूर्व दिग्गज भी पाकिस्तान टीम की बदहाली पर जमकर मजे ले रहे हैं, टांग खिंचाई कर रहे हैं.

एकतरफा प्रतिद्वंद्विता!

इसी कड़ी में पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने सुपर-4 राउंड में भारत के हाथों 6 विकेट से पिटने के बाद पड़ोसी का जमकर मजाक बनाया है. दरअसल भज्जी ने भी मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव के प्रेस कॉनफ्रेंस में दोनों देशी की प्रतिद्वंद्विता पर किए गए वार पर ही लकीर खींची है. भज्जी ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर में इस पर 'महानतम प्रतिद्वंद्विता' लिखा, लेकिन 'ग्रेटेस्ट' शब्द को 'वन-साइडेड' (एकतरफा) में बदल दिया.

The One Sided Rivalry 😂😂😂 Chak de India 🇮🇳 pic.twitter.com/5IpkSoeiQa — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) September 22, 2025

कप्तान सूर्यकुमार ने जड़ा था 'करारा तमाचा'

भज्जी से पहले इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने पर सूर्यकुमार ने मुस्कान के साथ जवाब देते हुए कहा था, 'सर मेरा अनुरोध है कि हमें भारत बनाम पाकिस्तन मैचों को अब प्रतिद्वंद्विता कहना बदं कर देना चाहिए.' उन्होंने कहा था, 'प्रतिद्वंद्विता और स्तर बराबरी की बात होती है. अब प्रतिद्वंद्विता कहां है? अगर दोनों टीमों ने 15 मैच खेले हैं और स्कोर 8-7 होता है, तो प्रतिद्वंद्विता कहा जाता है. लेकिन यहां तो स्कोरलाइन 13-1 या 12-3 या कुछ ऐसा है. यहां कोई मुकाबला नहीं है.'

प्रशंसक भी पाकिस्तानियों के सामने सबूत रख रहे हैं

बात बिल्कुल सही है. पिछले दोनों मैचों में भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तानियों की चीखें निकाल दीं

सीरियस फैंस भी भज्जी की बात से पूरी तरह से सहमत हैं