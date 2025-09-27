विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK- Final: जिम जा रहे.. स्विमिंग कर रहे.. महामुकाबले के लिए कुछ ऐसे तैयारी कर रही टीम इंडिया

India vs Pakistan, Final,Asia Cup 2025: NDTV के  कंसल्टेंट एडिटर बोरिया मजूमदार ने भारत की तैयारियों को लेकर अपनी राय दी है.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs PAK- Final: जिम जा रहे.. स्विमिंग कर रहे.. महामुकाबले के लिए कुछ ऐसे तैयारी कर रही टीम इंडिया
IND vs PAK, Asia Cup 2025:
  • भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मैच पहली बार खेला जाएगा जिसमें भारत टीम कूल और दबावमुक्त नजर आ रही है
  • भारतीय टीम ने फाइनल से पहले कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं की है और खिलाड़ी जिम या स्विमिंग कर मन शांत रख रहे हैं
  • टीम इंडिया इस मैच को सामान्य मुकाबला मानकर किसी अतिरिक्त दबाव या मीटिंग के बिना खेलना चाहती है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Asia Cup Final, IND Vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल खेला जाने वाला है. भारतीय टीम  पहली बार एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ने वाली है. फाइनल मैच से पहले टीम इंडिया की क्या तैयारी है, इसको लेकर NDTV के  कंसल्टेंट एडिटर बोरिया मजूमदार ने बात की है. कंसल्टेंट एडिटर बोरिया मजूमदार ने फाइनल से पहले भारतीय टीम को लेकर बात की और बताया कि इस मैच को भी भारतीय टीम आसानी के साथ जीत लेगी. टीम इंडिया फाइनल को लेकर कोई बड़ा दवाब नहीं ले रही है. भारतीय टीम आसानी के साथ मैच को जीत लेगी.

Latest and Breaking News on NDTV

फाइनल का कोई प्रेशर नहीं

"भारतीय टीम दवाब में नहीं है. टीम इंडिया जो काफी कूल दिख रही है, जो भारत की जीत और सक्सेस को दर्शाता है. अभी तक भारतीय टीम सही दिख रही है. देखिए फाइनल से पहले टीम इंडिया ने अभी तक ट्रेनिंग नहीं की है. वो जिम जा सकते हैं , पूल में स्विमिंग कर रहे हैं.. फाइनल को लेकर उन्होंने मन में किसी तरह का कोई दवाब नहीं है. टीम इंडिया पूरी तरह से रिलेक्स रहेगी. मुझे लगता है कि भारतीय टीम सोशल मीडिया से भी दूर रहेगी. टीम किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा मीटिंग नहीं करेगी. भारत ने दो बार पाकिस्तान को हराया है. मैं कहा रहा हूं,  भारतीय टीम एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर इस मैच में नहीं उतरने वाली है. भारत को पता है कि उसकी टीम क्या है और  इस फाइनल को एक आम मैच की तरह देख रही है. 

शाहीन अफरीदी और फखर जमां पाकिस्तान के लिए अहम

"शाहीन अफरीदी ने इस टूर्ना्मेंट में बांग्लादेश के खिलाफ बेस्ट गेंदबाजी की थी. देखिए उसने 2021 में अच्छी गेंदबाजी की थी और भारत के दो विकेट निकाले थे. अब अगर अभिषेक और शुभमन गिल ने उनके पहले स्पेल को संभाल लिया तो फिर पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचेगा. पाकिस्तान के पास बल्लेबाजी में सिर्फ फखर जमां हैं जो उनके बेस्ट बल्लेबाज हैं. इसके अलावा साहिबजादा फरहान कोई खास बल्लेबाज नहीं हैं. भारत के लिए बस शाहीन और फखर से निपटना है."

टीम इस प्रकार हैं:
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस राऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफयान मोकिम.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Asia Cup 2025, India, Pakistan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com