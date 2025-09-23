IND vs PAK: पाकिस्तान का कोच बना तो, सितारों की लाइन लगा दूंगा...' भारत से मिली हार के बाद शोएब अख्तर का बड़ा ऐलान

Shoaib Akhtar big Statement on Pakistan: एशिया कप में पाकिस्तान की खराब परफॉर्मेंस को लेकर शोएब अख्तर ने रिएक्ट किया है. अख्तर (Shoaib Akhtar) ने टीम के खराब परफॉर्मेंस को लेकर टीम के कोच पर निशाना साधा है और माना है कि कोच के पास कोई रणनीति ही नहीं है. अख्तर ने ये भी माना है कि अगर उन्हें पाकिस्तानी टीम (Pakisatn Team) का कोच बनाया गया तो वो 20 सदस्यों वाली सेलेक्शन कमेटी बनाएंगे और 12 से 2000 स्टार लाइन में लगा देंगे. अख्तर ने पाकिस्तान के यू-ट्यूब चैनल टैपमैड पर बात करते हुए पाकिस्तानी टीम का कोच बनने को लेकर अपनी राय दी.

पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज ने कहा, "सबसे पहले, पीसीबी मुझसे यह काम कभी नहीं पूछेगा..वजह यह है कि मैं सही काम करूंगा, चाहे जो भी ज़रूरी हो. मैं यह नहीं कह रहा कि मुझे ताकत दो.. मैं टीम वर्क में यकीन रखता हूं. मैं तर्क में यकीन रखता हूं. मैं साथ मिलकर काम करने में यकीन रखता हूं. मैं तो 20 सदस्यों वाली चयन समिति चाहता हूं. मैं उनकी सलाह मानूंगा."

'रावलपिंडी एक्सप्रेस' के नाम से विख्यात अख्तर ने अपनी बात आगे ले जाते हुए, "पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने के लिए, अगर मुझे तीन साल का समय दिया जाए और कमान सौंपी जाए, तो बच्चों (खिलाड़ियों) को आत्मविश्वास देना होगा. 'सैम अयू), बेटा, जाकर खेलो. अभिषेक शर्मा के पास लाइसेंस है, तुम भी खेलो. कोई बात नहीं, अगर तुम बाहर हो गए तो तुम्हें टीम से बाहर नहीं किया जाएगा, सैम बेटा, पूरा साल तुम्हारे लिए है. मैं देखूंगा कि प्रदर्शन कैसे नहीं आता. वो सैम अयूब डरा हुआ है, बेचारा."

अख्तर ने कहा, "पीएसएल मैच में तो ठीक है, रन बनते हैं. लेकिन दबाव वाले मैच में आपको हिट करना ही पड़ता है. अभिषेक के पास लाइसेंस है, इसलिए वो हिट कर रहा है. अख्तर ने आगे ये भी कहा कि, "लेकिन मैं सही काम करूंगा..12 से 2000 स्टार कतार में लगा दूंगा.बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को सुपर 4 वाले मैच में 6 विकेट से हरा दिया था. भारत की जीत में अभिषेक शर्मा ने धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की थी और 74 रन बनाए थे.