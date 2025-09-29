'वह सबसे बड़ा विलेन,' पाकिस्तानी अपने खिलाड़ी पानी पी-पीकर कोस रहे, चोपड़ा ने और पेट्रोल छिड़क दिया

India vs Pakistan Final: एशिया कप की खिताबी जीत के सबसे बड़े हीरो तिलक वर्मा (Tilak Varma) के हर ओर चर्चे हैं. पाकिस्तान पर लगाए गए जीत के 'तिलक' को करोडों भारतीय फैंस कभी भी नहीं भूल पाएंगे. तिलक ने जो खुशी दी है, उसे याद कर भारतीय हमेशा 'रसवान्वित' होते रहेंगे. लेकिन पाकिस्तानी अपने खिलाड़ियों को पानी पी-पीकर कोस रहे हैं, तो इस कोसने में आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने और पेट्रोल डाल दिया है. चोपड़ा ने अपने X पर हारिस रउफ (Haris Rauf) को पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा विलेन बताते हुए इसकी वजह भी बता दी है.

Haris Rauf conceded 50 runs in 3.4 overs



Rest of the Pakistan bowlers conceded only 100 in 16 overs.



That's where Pakistan lost the game. — Aakash Chopra (@cricketaakash) September 28, 2025

चोपड़ा ने X पर लिखा, 'हारिस रऊफ ने 3.4 ओवरों में 50 रन दिए, तो बाकी पाकिस्तानी बॉलरों ने 3.4 ओवरों में ही 50 रन दे डाले.' इसके बाद किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है. और साफ भी है कि हारिस ने प्रति ओवर 13.60 की दर से रन खर्च किए. वह भी सबसे निर्णायक पलों में. जब प्रदर्शन ऐसा हो, तो फिर आकाश को कहने की भी क्या जरूरत है. सब दिख तो रहा, लेकिन इस कमेंट से आकाश ने पहले से ही अपने खिलाड़ियों को पानी पी-पीकर कोस रहे फैंस के मामले में और पेट्रोल डाल दिया. आप देखिए कि यह फैंस बोल रह है कि इशारे करने से कुछ नहीं होता. चोपड़ा ऐसे ही फैंस का मनोबल बढ़ा रहे हैं

सुनिए एक पाकिस्तानी फैन की ये बात -

"Haris Rauf ने एक बार फिर से पाकिस्तान को हराने में कोई कसर नही छोड़ी, इन्होंने वक्त बदल दिए जज्बात बदल दिए, एकदम ही घटिया बैंटिंग की पाकिस्तानी टीम ने"

सोच रही हूं अगर कहीं थोड़ा चुल्लू भर पानी मिल जाए तो भिजवा दूं पाकिस्तान। pic.twitter.com/XywxxbMmLk — Aishwarya Paliwal (@AishPaliwal) September 29, 2025

हारिस की हमेशा के लिए टीम से छुट्टी कर दो

हारिस बॉलिंग नहीं करते, तो हम मैच जीत जाते