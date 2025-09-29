विज्ञापन
'वह सबसे बड़ा विलेन,' पाकिस्तानी अपने खिलाड़ी पानी पी-पीकर कोस रहे, चोपड़ा ने और पेट्रोल छिड़क दिया

Ind vs Pak: पाकिस्तान का बस चले, तो जनता खिलाड़ियों को पकड़-पकड़ कर धुन दे. हो रही तीखी आलोचना से तो ऐसा ही जान पड़ रहा है. इस पर चोपड़ा सहित तमाम भारतीय भी जमकर खिंचाई करने का मौका नहीं जाने दे रहे

  • एशिया कप फाइनल में तिलक वर्मा की शानदार प्रदर्शन ने भारत को पाकिस्तान पर जीत दिलाई है
  • आकाश चोपड़ा ने हारिस रऊफ को पाकिस्तान की हार का मुख्य कारण बताया और उनकी बॉलिंग पर सवाल उठाए
  • हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर में 50 रन दिए, जिससे पाकिस्तान के गेंदबाजों की खराब प्रदर्शन उजागर हुई
India vs Pakistan Final: एशिया कप की खिताबी जीत के सबसे बड़े हीरो तिलक वर्मा (Tilak Varma) के हर ओर चर्चे हैं. पाकिस्तान पर लगाए गए जीत के 'तिलक' को करोडों भारतीय फैंस कभी भी नहीं भूल पाएंगे. तिलक ने जो खुशी दी है, उसे याद कर भारतीय हमेशा 'रसवान्वित' होते रहेंगे. लेकिन पाकिस्तानी अपने खिलाड़ियों को पानी पी-पीकर कोस रहे हैं, तो इस कोसने में आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने और पेट्रोल डाल दिया है. चोपड़ा ने अपने X पर हारिस रउफ (Haris Rauf) को पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा विलेन बताते हुए इसकी वजह भी बता दी है.

चोपड़ा ने X पर लिखा, 'हारिस रऊफ ने 3.4 ओवरों में 50 रन दिए, तो बाकी पाकिस्तानी बॉलरों ने 3.4 ओवरों में ही 50 रन दे डाले.' इसके बाद किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है. और साफ भी है कि हारिस ने प्रति ओवर 13.60 की दर से रन खर्च किए. वह भी सबसे निर्णायक पलों में. जब प्रदर्शन ऐसा हो, तो फिर आकाश को कहने की भी क्या जरूरत है. सब दिख तो रहा, लेकिन इस कमेंट से आकाश ने पहले से ही अपने खिलाड़ियों को पानी पी-पीकर कोस रहे फैंस के मामले में और पेट्रोल डाल दिया. आप देखिए कि यह फैंस बोल रह है कि इशारे करने से कुछ नहीं होता. चोपड़ा ऐसे ही फैंस का मनोबल बढ़ा रहे हैं

हारिस की हमेशा के लिए टीम से छुट्टी कर दो

हारिस बॉलिंग नहीं करते, तो हम मैच जीत जाते

