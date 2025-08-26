विज्ञापन
Ind vs Pak: 'वह सपने में है', पाकिस्तानी पेसर हारिस रऊफ ने किया यह बड़ा दावा, भारतीय बना रहे जमकर मजाक

वायरल हो रहे वीडियो पर ज्यादातर भारतीयों का तो यही कहना है कि हारिस रऊफ दिन में ही सपना देख रहे हैं

Ind vs Pak: 'वह सपने में है', पाकिस्तानी पेसर हारिस रऊफ ने किया यह बड़ा दावा, भारतीय बना रहे जमकर मजाक
पाकिस्तान के पेसर हारिस रऊफ का वीडियो सोशल मीडिया पर तूफान सा वायरल हा
  • आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारत शीर्ष स्थान पर है जबकि पाकिस्तान आठवें नंबर पर है
  • पाकिस्तान के पेसर हारिस रऊफ ने सोशल मीडिया पर कहा है कि उनकी टीम एशिया कप में भारत को दोनों मैचों में हराएगी
  • हारिस रऊफ का यह बयान मैच के दौरान फील्डिंग के समय किसी से बातचीत में रिकॉर्ड हुआ और वायरल हो गया है
आप आईसीसी टी20 की रैंकिंग उठाकर देखें. कहां भारत (नंबर-1) और कहां पाकिस्तान (नंबर-8). मतलब कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली. दोनों टीम के आज के हालात देखें, खिलाड़ियों को देखें. ऐसा लगता है कि जब पाकिस्तान एशिया कप (Asia Cup 2025) में भारत के खिलाफ 14 सितंबर को मैदान पर उतरेगा, तो उतरने से पहले ही चेहरा पीला न पड़ जाए, लेकिन मन में ख्वाब और ख्याली पुलावों को कौन रोक सकता है भला. एक ऐसा ही ख्वाब पाकिस्तानी पेसर हारिस रऊफ के सामने आया है. वही रऊफ, जिनके कुछ साल पहले ही विराट ने तोते उड़ा दिए थे. दरअसल सोशल मीडिया पर हारिस रऊफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि पाकिस्तान दोनों मैचों में भारत को हरा देगा. वीडियो से लग रहा है कि रऊफ कहीं मैच खेल रहे हैं और बाउंड्री पर फील्डिंग के दौरान किसी से बातचीत में उन्होंने ऐसा कहा. बहरहाल, भारतीय रऊफ के इस बयान का जमकर मजा ले रहे हैं. मजाक उड़ा रहे हैं. अब आप इस फैन का मैसेज देखें. इन्हें रऊफ की बात जोक नजर आ रही है

न बात एकदम सही है. करोड़ों भारतीय यही चाहते हैं कि पड़ोसी खिलाड़ी भ्रम में जीते रहें

इस भारतीय को लग रहा है कि हैरिस सपना देख रहे हैं. देखने दो भाई, सभी को हक है सपना देखने का

यह एक और भारतीय है, जो कह रहा है कि हारिस नींद में हैं

