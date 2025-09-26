Ind vs Pak Final: यह फाइनल करोड़ों भारतीयों को अब भी सालता है, टीम सूर्यकुमार के पास 8 साल बाद हिसाब चुकता करने का मौका

India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का खिताबी मैच रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें टीम इंडिया के पास पाकिस्तान से 'बदला' लेने का मौका है. करोड़ों भारतीय फैंस को यह हार अभी भी बहुत तड़पाती है. भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी बार किसी बड़े टूर्नामेंट में फाइनल साल 2017 में खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. आइए, इस मुकाबले के बारे में विस्तार से जानते हैं.

पाकिस्तान ने टांग दिया बड़ा स्कोर

भारत-पाकिस्तान की टीमें 18 जून 2017 को 'चैंपियंस ट्रॉफी' के फाइनल में उतरी थीं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी टीम ने 50 ओवरों में 4 विकेट खोकर 338 रन बनाए. पाकिस्तान को अजहर अली और फखर जमां की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों के बीच 23 ओवरों में 128 रन की साझेदारी हुई. अजहर 71 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 59 रन बनाकर आउट हुए.

नहीं चले भारतीय बॉलर

इसके बाद फखर जमां ने बाबर आजम के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन जुटाते हुए टीम को 200 रन तक पहुंचाया. फखर जमां 106 गेंदों में 114 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 3 छक्के और 12 चौके शामिल थे.इनके अलावा, बाबर आजम ने 46, जबकि मोहम्मद हफीज ने 37 गेंदों में नाबाद 57 रन टीम के खाते में जोड़े. भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या और केदार जाधव 1-1 विकेट ही निकाल सके.

भारत की खराब शुरुआत

जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने तीसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा (0) का विकेट गंवा दिया. उस समय तक भारत अपना खाता भी नहीं खोल सका था. यहां से विकेटों का पतझड़ लग गई और टीम ने 72 के स्कोर तक 6 विकेट खो दिए। शिखर धवन 21, जबकि युवराज सिंह 22 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे.

हार्दिक की नाकाम कोशिश

ऐसे में यहां से हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला. उन्होंने रवींद्र जडेजा के साथ सातवें विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी की, लेकिन 26.3 ओवर में पांड्या रन आउट हो गए. पांड्या 43 गेंदों में 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 76 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद भारतीय टीम महज 30.3 ओवरों में 158 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान ने यह मैच 180 रन से अपने नाम किया था.

बदला ले पाएगा भारत?

अब एशिया कप 2025 में भारत के पास 8 साल पुरानी इस हार का बदला लेने का मौका होगा. टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने अब तक सभी 5 मुकाबले जीते हैं. पाकिस्तान को दो बार (7 विकेट और 6 विकेट) शिकस्त दी है. ऐसे में फैंस का मानना है कि फाइनल में टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा.