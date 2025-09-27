IND vs PAK Final: फाइनल से पहले पाकिस्तान की ये चाल भी गई बेकार, बाबर आजम को लेकर टूर्नामेंट कमेटी ने लिया फैसला- रिपोर्ट

Pakistan Wanted To Rope In Babar Azam Before Asia Cup Final: दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2025 के फाइनल में आमने-सामने होंगे. एशिया कप के 41 सालों के इतिहास में यह पहला मौका होगा, जब टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में भारत-पाकिस्तान भिड़ेंगे. वहीं इस फाइनल से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है. पाकिस्तान बोर्ड ने लगातार बल्लेबाजों के फ्लॉप होने के बाद वापस बाबर आजम का रुख किया था, लेकिन टूर्नामेंट के आयोजनकर्ताओं ने पाकिस्तान को उसकी चालाकी करने के रोक दिया. बता दें, नए खिलाड़ियों को मौका देने के इरादे से पाकिस्तान ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एशिया कप के लिए आराम दिया था. लेकिन पाकिस्तान को एशिया कप में ग्रुप स्टेज और सुपर-4 में भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. इसके अलावा पाकिस्तानी टीम सुपर-4 के अपने आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ लड़खड़ा गई.

युवाओं ने किया निराश तो गए बाबर के पास वापस!

क्रिकेट पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, बाबर आजम की पाकिस्तानी टी20 टीम में वापसी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से होने की उम्मीद है. एशिया कप के लिए सीनियर बल्लेबाज को दुबई भेजने का प्रस्ताव लागू नहीं हो सका. बाबर आजम ने आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था. इसके बाद से उन्हें पाकिस्तान की टी20 टीम में शामिल नहीं किया गया. इसकी वजह उनका स्ट्राइक रेट बताया गया. चयनकर्ता आकिब जावेद और मुख्य कोच माइक हेसन का मानना ​​है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जगह नए खिलाड़ियों को मौका देना सही नीति है.

पीसीबी की काम ना आई चालाकी

हालांकि, भारत के खिलाफ हाल ही में दो हार के बाद, पीसीबी अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि बाबर आजम को टीम में वापस लाया जाए. कुछ दिन पहले सीनियर बल्लेबाज को एशिया कप के लिए यूएई भेजने का फैसला भी किया गया था, लेकिन आयोजकों ने बोर्ड को साफ कर दिया कि जब तक कोई खिलाड़ी चोटिल न हो, टीम में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता.

रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए बाबर आजम की वापसी की प्रबल संभावना है. बल्लेबाजी लाइनअप के लगातार विफल होने के कारण एक वरिष्ठ बल्लेबाज की कमी काफी महसूस की जा रही है. कप्तान और खिलाड़ी के रूप में सलमान अली आगा की भूमिका पर निर्णय एशिया कप के शेष मैचों में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा. अगर मोहम्मद हारिस संघर्ष करना जारी रखते हैं, तो विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी मोहम्मद रिजवान को वापस सौंपी जा सकती है.

अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि क्या बाबर आजम वापसी के बाद सलामी बल्लेबाज के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे या फिर वह तीसरे या चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे. बाबर आजम का रिकॉर्ड टी20 अंतरराष्ट्रीय में काफी बेहतरीन है. बाबर ने पाकिस्तान के लिए खेले 128 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 39.83 की औसत और 129.22 की स्ट्राइक रेट से 4223 रन बनाए हैं. उनके नाम तीन शतक और 36 अर्द्धशतक हैं.

