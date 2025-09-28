Ind vs Pak Final: टीम इंडिया ने यह बड़ी टक्कर जीती, तो चंद मिनटों में पस्त हो जाएगा पाकिस्तान

Final's biggest battle: एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ (Ind vs Pak) के खिलाफ आज खेले जाने वाले मेगा फाइनल में कई बड़ी टक्कर होने जा रही हैं. मतलब अभिषेक शर्मा बनाम शाहीन आफरीदी (Abhishek Sharma vs Shaheen Afridi), सूर्यकुमार यादव बनाम मोहम्मद नवाज और जसप्रीत बुमराह बनाम साहिबजादा फरहान (Bumrah vs Sahibzada Farhana) आदि. लेकिन एक टक्कर सबसे बड़ी हो चली है. और अगर भारत यह जीतने में कामयाब रहा, तो फिर पाकिस्तान का बचना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इस टक्कर का असर बहुत ही बड़ा अंतर पैदा करेगा. असर की बात हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले बात भारतीय उपकप्तान शुभमन गिल और पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर मोहम्मद अबरार (Shubman Gill vs Abrar Ahmad) की सबसे बड़ी टक्कर के बारे में जान लीजिए कि आखिर क्यों इन दोनों के बीच मुकाबला बन गया है फाइनल की सबसे बड़ी टक्कर.

गिल जीतेंगे या भारी पड़ेंगे अबरार? (Shubman Gill vs Mohammad Abrar)

फाइनल मुकाबले की यह सबसे बड़ी टक्कर है क्योंकि यह मेगा मुकाबले के भारत के सबसे ज्यादा अहम '26 मिनट के सुर' को नई ऊंचाई और प्रचंड आवाज दे सकती है. व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में बतौर उप-कप्तान लौटने वाले गिल अभी तक लगाई उम्मीदों से मीलों दूर रहे हैं. वह पारी की शुरुआत करते हुए सहमे हुए दिखाई पड़े हैं. खासकर तब, जब अभिषेक के प्रचंड प्रहारों ने उन्हें काफी राहत दी है. लेकिन अब यहां उनका सामना पाकिस्तान के उस अबरार अहमद से हो सकता है, जिन्होंने टूर्नामेंट का सबसे कम खर्चीला स्पेल डाला. गिल 6 मैचों में 23.66 के औसत से 115 रन ही बना सके हैं. वहीं, बॉलिंग में अबरार की हालत भी गिल जैसी ही रही है. अबरार ने 6 मैचों में 5 ही विकेट चटकाए हैं. लेकिन अभी तक सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले बॉलरों में 13वें नंबर होने के बावजूद अबरार का इकॉनमी रन-रेट (प्रति ओवर रन दर) सर्वश्रेष्ठ (5.02) है. और उन्होंने एशिया कप के इतिहास में स्पिनरों का सबसे किफायती स्पेल (4-0-8-1) फेंका. दोनों खिलाड़ियों के बीच यही सर्वश्रेष्ठ टक्कर इसके 26 मिनट के प्रचंड असर की बन रही है.

गिल जीते, तो 26 मिनट में पस्त होगा पाकिस्तान! (Final will be decide in 26 minutes!)

गिल अगर यह टक्कर जीत गए, तो इसका असर पावर-प्ले के शुरुआती 6 ओवरों पर बहुत ही तूफानी अंदाज में पड़ेगा. करीब 26 मिनट में फेंके जाने वाले इन छह ओवरों में पिछले मैचों में जहां अभिषेक ने बल्ले से सूनामी ला दी, तो दूसरे छोर पर शुभमन गिल इसका आधा भी नहीं कर सके. लेकिन एक छोर की विफलता या बहुत ही धीमेपन के बावजूद भारत ने पिछले सभी 6 मैचों के पावर-प्ले के 26 मिनट में फेंके जाने वाले 6 ओवरों में दस रन प्रति ओवर से ज्यादा की दर से रन बनाए. आप यह सोचें कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में शुरुआती छह ओवरों में गिल ,अबरार से पार पाते हुए अगर अभिषेक जितना नहीं, तो उनके उनके आस-पास का भी 'बैटिंग सुर' लगाते हैं, तो पावर प्ले के 26 मिनट में भारत का स्कोर क्या होगा? अगर भारत ने इन 26 मिनट में 80 या सौ के ऊपर रन बना लिए, तो इसका मतलब आप यह समझें कि मैच का परिणाम इन्हीं 26 मिनट में तय हो जाएगा. भारत पहले खेले या बाद में, टीम सूर्यकुमार इन 26 मिनट में ही पाकिस्तान को पस्त कर देगी. लेकिन शर्त यही है कि अभिषेक के साथ-साथ दूसरे छोर पर 26 मिनट में शुभमन गिल भी फाइनल में बमबारी करें.

