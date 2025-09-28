Ind vs Pak Final: अभिषेक की नजर 'सुपर से ऊपर' कारनामे पर, बनेंगे 18 साल में पहले भारतीय बल्लेबाज

Abhishek Sharma against pakistan: एशिया कप (Asia Cu 2025) में आज रात पाकिस्तान के खिलाफ (Ind vs pak) के खिलाफ खेले जाने वाले मेगा फाइनल मुकाबले में समर्थकों से लेकर विरोधियों तक सबसे ज्यादा नजरें भारतीय युवा सुपरस्टार अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) पर लगी हैं. पिछले 6 मैचों में अभिषेक ने बल्ले से ऐसे कारनामे कर डाले हैं कि पूरा क्रिकेट जगत उनका दीवाना हो गया है, तो फाइनल से पहले ही पाकिस्तानी मीडिया और फैंस में उनका टेरर फैला हुआ है. बहरहाल, लगातार बड़े बम फोड़ रहे अभिषेक की नजर एक और पड़े कारनामे पर लगी है. पिछले मैचों में लगातार तीन पचासे जड़ने वाले अभिषेक फाइनल में अर्द्धशतक जड़ते ही भारत के टी20 इतिहास में लगातार चार अर्द्धशतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे.

देंगे छक्कों को और ऊंचाई!

अर्द्धशतकों से हटकर बात करें, तो अभिषेक ने अपने तूफानी छक्कों से बवाल काटा हुआ है और बॉलर परेशान हैं. चाहे प्वाइंट हो या लांग-ऑफ, उनका बल्ला मानो 360 डिग्री पर घूम रहा है. और वह खेले छह मैचों में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज हैं. यह आंकड़ा फिलहाल 19 पर है और फाइनल में अगर वह कुछ ओवर पिच पर खड़े रह गए, तो पच्चीस तक तो जा ही सकता है. उनके बाद दूसरे नंबर पर बांग्लादेश के सैफ हसन (12) और श्रीलंका के पथुम निसानका (11) तीसरे नंबर पर हैं.

तूफानी स्ट्राइक-रेट ने उड़ाई बॉलरों की नींद

हालात कैसे भी हों, अभिषेक अपनी यूएसपी (यूनीक सेलिंग प्वाइंट या खास बात) से कभी भी समझौता नहीं करते. उनका बल्ला तमाम बातों से बेपरवाह अपने ही अंदाज में बातें करते हैं. और नतीजा यह है कि वह अभी तक टूर्नामेंट में इकलौते बल्लेबाज हैं, जिनका स्ट्राइक-रेट दो सौ या इससे ऊपर (206.63 ) है. उनके बाद दूसरा नंबर पथुम निसानका (160.12) है.