विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: भारत को लगा झटका, चोटिल हुआ यह खिलाड़ी, पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर सस्पेंस

Axar Patel Injured: ओमान के खिलाफ फील्डिंग के दौरान अक्षर पटेल को सिर में चोट लगी थी. अब एक रिपोर्ट में दावा है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ मैच को मिस कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs PAK: भारत को लगा झटका, चोटिल हुआ यह खिलाड़ी, पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर सस्पेंस
Axar patel Injured: अक्षर पटेल के पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने को लेकर संशय है.

Axar Patel Injured doubt for India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super-4 Match: यूएई में हो रहे एशिया कप में शुक्रवार को भारत-ओमान के बीच ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला गया. टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 21 रनों से जीता. वहीं ओमान आखिरी तक संघर्ष करती रही और फैंस का दिल जरूर जीत गई. ओमान के खिलाफ जीत के बाद भारत ग्रुप ए में अजेय रहा. भारत ने तीन मैचों में 6 अंकों के साथ अपने ग्रुप चरण का समापन किया है. अब भारत का सामना पाकिस्तान से होगा.

पाकिस्तान और भारत के बीच दुबई क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाला यह मुकाबला रविवार को खेला जाएगा. भारतीय टीम पहले ही ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा चुकी है. ऐसे में सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी की कोशिश एक बार फिर पाकिस्तान को पीटने की होगी. हालांकि, इस मैच से पहले टीम इंडिया को झटका लगा है क्योंकि अक्षर पटेल चोटिल हो गए हैं.

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, अक्षर पटेल का रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ सुपर फोर मैच में खेलना संदिग्ध हो सकता है. बता दें, अक्षर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ ग्रुप ए मैच के दौरान फील्डिंग के दौरान सिर में चोट लग गई थी. अक्षर ओमान की पारी के 15वें ओवर में हम्माद मिर्जा के एक हवाई शॉर्ट को लपकने गए थे. वह मिड-ऑफ से दौड़ते हुए आए थे, लेकिन आखिरी समय में गेंद उनके हाथ से छिटक गई.

अक्षर ने दोबारा कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए. इस दौरान वह नीचे भी गिरे. और उनका सिर मैदान से टकराया. अक्षर को इसके बाद मैदान से बाहर ले जाया गया. फिजियो के साथ मैदान से बाहर जाते समय अक्षर अपना सिर और गर्दन का एक हिस्सा पकड़ते हुए थे. वह ओमान के बाकी मैच के लिए मैदान पर नहीं लौटे.

इस मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने आए टी दिलीप से जब इसको लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अक्षर "ठीक" हैं. मैचों के बीच छोटा बदलाव एक चुनौती साबित हो सकता है. दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए भारत के पास मैदान पर उतरने के लिए 48 घंटे से भी कम समय है.

अगर अक्षर पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलते हैं तो टीम मैनेजमेंट के सामने तीन स्पिनरों के साथ उतरने की चुनौती होगी. भारत ने अभी तक तीन स्पिनरों का इस्तेमाल किया है. वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव टीम में दो प्रमुख स्पिनर हैं और अगर भारत स्पिनर के साथ ही जाता है तो रियान पराग या वाशिंगटन सुंदर में से किसी को बुलाया जा सकता है. दोनों रिजर्व खिलाड़ियों का हिस्सा हैं.

यह भी पढ़ें: सचिन तेंदुलकर vs विराट कोहली, कौन है महान? जो रूट ने दिया एक शब्द का जवाब

यह भी पढ़ें: IND vs PAK, Asia Cup 2025: पाक के खिलाफ बुमराह को...सुनील गावस्कर के इस सुझाव ने चौंकाया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket, Axar Rajeshbhai Patel
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com