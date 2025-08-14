विज्ञापन
Asia Cup 2025: तेंदुलकर नहीं, बल्कि भारत के इस बल्लेबाज की कुटाई को आजतक नहीं भूला यह पाकिस्तानी गेंदबाज

Ajay Jadeja Vs Waqar Younis in IND vs PAK: जब भी भारत-पाक का मैच होता है तो मैच का रोमांच चरम पर होता था, अब एक बार फिर फैन्स एशिया कप का इंतजार कर रहे हैं.

Ajay Jadeja Vs Waqar Younis in IND vs PAK Match
  • 1996 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में अजय जडेजा ने वकार यूनिस के ओवर में 22 रन बनाए थे.
  • 48वें ओवर में जडेजा ने चौका और छक्का लगाकर वकार यूनिस को पूरी तरह दबाव में ला दिया था.
  • जडेजा ने 25 गेंदों में 45 रन बनाकर पाकिस्तान के गेंदबाजों को काफी परेशान किया था.
Ajay Jadeja plunders 22 runs in one Waqar Younis Over: बात 1996 वर्ल्ड कप की है, 9 मार्च 1996. क्वार्टर फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच भिडंत होना था. फैन्स इस मैच को  लेकर काफी उत्सुक थे. जब भी भारत-पाक का मैच होता है तो मैच का रोमांच चरम पर होता था. 1996 वर्ल्ड कप में भी इस मैच का रोमांच चरम पर थात. 1996 वर्ल्ड कप में ही भारत के अजय जडेजा (Ajay Jadeja vs Waqar Younis) ने पाकिस्तान के वकार यूनुस का जो हाल किया था, उसे याद कर आज भी भारतीय फैन्स रोमांच के सागर में गोते लगाने लग जाते हैं. बैंगलोर में खेले गए मैच में भारतीय पारी के 48वें ओवर में जडेजा ने कुछ ऐसा किया था जिसे आजतक पाकिस्तानी गेंदबाज वकार यूनुस नहीं भूल पाए हैं. 

आखिर क्या हुआ था. 

भारतीय टीम के 48वें ओवर में  वकार यूनुस गेंदबाजी करने आए तो सामने अनिल कुंबले और अजय जडेजा क्रीज पर थे. 48वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने 3 रन लिए और स्ट्राइक कुंबले के पास आ गई. इसके बाद अगली दो गेंदों पर कुंबले ने चौका जमाया दिया. वकार को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, कोई स्पिनर उनके खिलाफ चौके लगा सकता है. उनके चेहरे पर बदला लेने के भाव साफ नजर आ रहे थे. फिर  चौथी गेंद पर कुंबले ने एक रन ले लिया. अब स्ट्राइक पर जडेजा एक बार फिर थे. 5वीं गेंद पर जडेजा ने चौका जमाया और छठी गेंद पर छक्का जमाकर वकार यूनुस के होश उड़ा दिए थे.  बैंगलोर में भारतीय फैन्स की खुशी का ठिकाना नहीं था. . 48वें ओवर में वकार ने कुल 22 रन दिए थे. उस समय यूनुस की 6 गेंद पर 22 रन बनाना मानों शतक के पूरा होने जैसा था. 

जडेजा की धुनाई अभी बाकी थी

जडेजा की धुनाई यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि 50वां ओवर फिर से यूनुस करने आए. पहली दो गेंद  पर जडेजा ने 10 रन बनाए (चौका और छक्का) और तीसरी गेंद पर वह आउट हो गए. आउट होने से पहले जडेजा ने वो काम कर दिया था जिसकी कल्पना उस जमाने में भारतीय बल्लेबाज की ओर से नहीं की जा सकती थी. पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जडेजा केवल 25 गेंद पर 45 रन बनाए थे और पाकिस्तान के महान गेंदबाज को दिन में तारे दिखा दिए थे. आज भी वकार यूनिस को जडेजा का खौंफ सताता होगा. बता दें कि वकार ने अपनी आखिरी दो ओवर में 40 रन दे दिए. जडेजा की धुनाई से पहले वकार ने 8 ओवर में केवल 27 रन ही खर्च किए थे. 

फैन्स का शोर 

वकार की जडेजा ने इत्ती पिटाई की थी कि मैच देखने पहुंचे दर्शक अपनी खुशी रोक नहीं पा रहे थे. फैन्स इतना शौर कर रहे थे कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हैरान रह गए थे.फैन्स का शौर  इतना था कि खिलाड़ी एक दूसरे की बात सुन नहीं पा रहे थे, तब अजय जडेजा ने फैन्स से शोर  कम करने की अपील की थी. 

भारत को 39 रनों से मिली थी जीत

इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी औऱ 8 विकेट पर 287 रन बनाए थे जिसके बाद पाकिस्तान की टीम 49 ओवर में 9 विकेट पर 248 रन ही बना सकी और भारत यह मैच 39 रन से जीता था. नवजोत सिंह सिद्धू प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए थे. 

फैन्स के लिए जडेजा थे मैन ऑफ द मैच 

भले ही  नवजोत सिंह सिद्धू  को उनकी 93 रन की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच  का खिताब मिला था लेकिन भारतीय फैन्स के लिए असली मैन ऑफ द मैच  अजय जडेजा ही थे. 

14 सितंबर को होगा भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला

बता दें कि एशिया कप-2025 का आयोजन 9-28 सितंबर के बीच यूएई में होगा. इस सीजन एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 सितंबर को होना है. (IND vs PAK Match in Asia Cup 2025)

Prince Indrajitsinhji, Waqar Younis, Cricket
