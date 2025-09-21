IND vs PAK: पाकिस्तान के भविष्य पर लगा धब्बा, ये है पाकिस्तान का फटा पोस्टर निकला जीरो!

Saim Ayub: एशिया कप के आगाज से पहले सैम अयूब से काफी उम्मीदें थी लेकिन अयूब बुरी तरह से फ्लॉप रहे. एशिया कप के 17वें एडिशन में पाकिस्तान के युवा ओपनर सइम अयूब एक भी रन अबतक नहीं बना पाए हैं. अयूब ने अबतक तीन मैच खेले हैं और तीनों मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. यूएई, भारत और ओमान के खिलाफ मैच में अयूब डक पर आउट हुए हैं. बतौर बल्लेबाज अयूब का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है. वह टीम को पॉवर प्ले में बेहतरीन शुरुआत देने में विफल रहे हैं. जिससे टीम पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है. अयूब की विफलता के कारण पाकिस्तान को हार भी मिल रही है. (India vs Pakistan, Asia Cup 2025)

गेंदबाजी से रहे हीरो

भले ही सैम अयूब बल्लेबाजी से कोई खासल कमाल नहीं कर पाए लेकिन बॉलिंग से कमाल करने में सफल रहे हैं. अयूब ने अब तक तीन मैचों में 6 विकेट लिए हैं. दुबई और अबू धाबी की धीमी पिच पर उनकी गेंदबाजी अच्छी रही है.

सैम अयूब और साहिबज़ादा फरहान ओपनिंग करेंगे, फखर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे

300 से ज़्यादा रन बना चुके सैम अयूब और साहिबज़ादा फरहान इस सीज़न में पाकिस्तान की सबसे भरोसेमंद सलामी जोड़ी हैं. अन्य विकल्प उतने विश्वसनीय नहीं लगते, खासकर तब जब फखर ज़मान ने पिछले मैच में तीसरे नंबर पर शानदार अर्धशतक लगाया था, लेकिन बतौर सलामी बल्लेबाज़ अयूब संघर्ष करते रहे हैं, 2025 में उनका औसत सिर्फ़ 17.55 का रहा है. सुपर 4 राउंड में बहुत कुछ दांव पर लगा होने के कारण, अयूब को टॉप ही बल्लेबाजी कर सकते हैं.

एशिया कप 2025: भारत बनाम पाकिस्तान टीमें पर एक नजर

भारतीय क्रिकेट टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पाकिस्तान क्रिकेट टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम