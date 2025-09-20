विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs Oman: सूर्यकुमार यादव ने जीत के बाद ओमान के खिलाड़ियों को क्या कहा? सामने आया वीडियो

Suryakumar Yadav to Oman Players: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 के 12वें मैच में ओमान को हराने के बाद इस टीम के खिलाड़ियों के साथ बातचीत की.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs Oman: सूर्यकुमार यादव ने जीत के बाद ओमान के खिलाड़ियों को क्या कहा? सामने आया वीडियो
Suryakumar Yadav: जीत के बाद भारतीय कप्तान ने ओमान के खिलाड़ियों से बीत की है

Suryakumar Yadav to Oman Players: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 के 12वें मैच में ओमान को हराने के बाद इस टीम के खिलाड़ियों के साथ बातचीत की. इस दौरान सूर्या ने बहुमूल्य सलाह और अनुभव साझा करते हुए विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें मैच के बाद सूर्या ओमान की टीम के सदस्य और सहयोगी स्टाफ बातचीत करते नजर आ रहे हैं.

सूर्यकुमार यादव ने ओमान के खिलाड़ियों से कहा,"पावरप्ले के बाद कोई भी टीम खेल को नियंत्रित करने की कोशिश करेगी. ऐसे में आपको रणनीतिक रूप से खेलना होता है. हर टीम के लिए सीखने लायक काफी कुछ होता हैं, हमारी टीम के पास भी सीखने के लिए बहुत कुछ है. मेरा मानना है कि ऊर्जा और आपसी माहौल बनाए रखना बेहद जरूरी है. जैसे आप सब साथ बैठे थे, वैसे ही चाहे स्कोर 5 विकेट खोकर 50 रन हो या बगैर किसी नुकसान के 60 रन, उस ऊर्जा का असर पूरे ग्रुप पर पड़ता है."

उन्होंने कहा,"हर बल्लेबाज जो मैदान पर आता है, वह योगदान देता रहेगा. मैं हमेशा कहता हूं कि मैदान के बाहर आप जो समय साथ बिताते हैं और जो मेहनत करते हैं, वही मैदान पर झलकती है. जैसे ही किसी ने अर्धशतक लगाया, मैंने देखा कि सभी खड़े हो गए. मेरी नजर में यह बहुत अहम बात है."

भारतीय कप्तान ने कहा,"जब आप मैदान से बाहर निकलें, तो आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आज हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया. यह सोचकर आपको अच्छी नींद आनी चाहिए. यह सोचकर नहीं कि आप जीते, या फिर हारे. यह आपके रवैये और कल्चर पर निर्भर करेगा. आप सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और नतीजा आपके सामने है."

आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में शुक्रवार को टीम इंडिया ने यूएई के खिलाफ 21 रन से जीत दर्ज की. भारत सुपर-4 में 21 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगा, जिसके बाद 24 सितंबर को टीम इंडिया का सामना बांग्लादेश से होगा. 26 सितंबर को भारत के सामने श्रीलंकाई टीम चुनौती पेश करेगी.

यह भी पढ़ें: IND vs PAK: "अपना कमरा, फोन बंद करो..." सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले दिया बड़ा बयान

यह भी पढ़ें: "एंडी पाइक्रॉफ्ट...नो हैंडशेक..." जारी है पाकिस्तान का ड्रामा, भारत के खिलाफ मैच से पहले रद्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Oman, Cricket, Suryakumar Ashok Yadav
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com