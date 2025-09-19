IND vs OMAN: खत्म हुआ अर्शदीप का वनवास, इन 3 सितारों में लेफ्टी पेसर के पास इतिहास रचने का सर्वश्रेष्ठ मौका

India vs Oman: खेले जा रहे एशिया कप में ओमान (Ind vs Omn) के खिलाफ भारतीय स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) भले ही XI का हिस्सा न हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी उस कारनामे पर नजर नहीं है, जिस पर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) भी नजरें गड़ाए हुए हैं, लेकिन कौन पिछले लंबे समय से उपेक्षित चल रहे लेफ्टी पेसर अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) को पीछे छोड़ते हुए विकेटों का शतक जड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी. अर्शदीप टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं और फिलहाल उनकी सुई 99 पर अटकी हुई है. अभी तक भारत के लिए किसी भी बॉलर ने सौ विकेट नहीं ही चटकाए हैं, लेकिन ओमान के खिलाफ उनका वनवास आखिरकार खत्म हो ही गया. ऐसे में लेफ्टी पेसर विकेटों का शतक सबसे पहले जड़ने की सर्वश्रेष्ठ पोजीशन में हैं.

हार्दिक कर रहे तेजी से पीछा

पांड्या लगातार XI का हिस्सा बने हुए हैं, तो देखते ही देखते वह अर्शदीप के सिर पर आ पहुंचे हैं. फिलहाल पांड्या के 95 विकेट हैं, तो बुमराह के 92 विकेट. साफ है कि ये तीनों ही गेंदबाज देर-सबेर विकेटों का शतक जड़ेंगे ही जड़ेंगे, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि कौन पहले शतक जड़ने में सफल रहता है? वैसे शुक्रवार को ओमान के खिलाफ XI का हिस्सा बनने के साथ ही अर्शदीप सबसे आगे खड़े हो गए हैं.

आज ओमान के खिलाफ मिल ही गया मौका?

इस साल 31 जनवरी को भारत के लिए आखिरी टी20 मैच खेलने वाले अर्शदीप का वनवास आखिरकार ओमान के खिलाफ खत्म ही गया. निश्चित तौर पर अब भारतीय सरदार के पास विकेटों का शतक जड़ने का सर्वश्रेष्ठ मौका है. अब देखने की बात होगी कि अर्शदीप 99 के फेर में फंसे ही रहते हैं या एक विकेट लेने में सफल होते हैं. बहरहाल, एक विकेट लेते ही अर्शदीप इस फॉर्मेट में सौ विकेट चटकाने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन जाएंगे.