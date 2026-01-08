विज्ञापन
IND vs NZ: तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती 3 T20 मैचों से बाहर

IND vs NZ: तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती 3 T20 मैचों से बाहर. और बाद के दो मैचों में फैसला उनकी स्थिति के बाद आंकलन के बाद किया जाएगा.

IND vs NZ: तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती 3 T20 मैचों से बाहर
India vs New Zealand: तिलक वर्मा का बाहर होना भारत की तैयारियों के लिए बड़ा झटका है
ताजा जानकारी के अनुसार तिलक वर्मा को पेट की समस्या के कारण बुधवार को ऑपरेशन से गुजरना पड़ा. वीरवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और यह लेफ्टी बल्लेबाज शुक्रवार को हैदराबाद स्थित अपने घर लौट जाएगा. वर्तमान में उनकी  हालत स्थिर है और उनकी प्रगति अच्छी तरह से हो रही है. लेकिन इसके  बावजूद यह पूरी तरह से साफ नहीं है कि वह कब तक पूरी तरह उबरकर मैच फिट हो पाएंगे. जाहिर है कि ऑपरेशन के बाद एक रिकवरी टाइम के बाद ही तिलक वर्मा पहले फिटनेस, फिर नेट प्रैक्टिस और फिर मैच फिट हो पाएंगे. यह प्रक्रिया अपने आप में खासा समय लेगी. यही वजह है कि तिलक वर्मा वनडे सीरीज के बाद खेली जाने वाली टी20 मैचों की सीरीज के शुरुआती 3  मैचों से बाहर हो गए हैं. 

अगले दो मैचों में इस आधार पर होगा फैसला

बीसीसाई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो मैचों में उन्हें टीम जगह देने का फैसला तिलक वर्मा की स्थिति का आंकलन करने के बाद किया जाएगा. ऑपरेशन होने के बाद की प्रक्रिया से उबरने के बाद तिलक वर्मा को तय प्रक्रिया के हिसाब से बेंगलुरु स्थिति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) जाकर कुछ मैच खेलने होंगे. और वहां की मेडिकल टीम से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा. लेकिन वर्तान स्थिति के बाद यह तो सवाल और शंका गहरा ही  गई है कि तिलक टी20 विश्व कप से पहले बल्ले की धार हासिल कर भी पाएंगे या नहीं? और सवाल यह भी है कि क्या वह पूरी तरह फिट भी हो पाएंगे?

विकल्प के नाम का नहीं हुआ ऐलान

बीसीसीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तिलक वर्मा के विकल्प को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है. ऐसे में फैंस के पहलुओं से यह सवाल बड़ा अहम हो चला है कि तिलक वर्मा की जगह भारतीय टीम में किसे दी जाएगी. तिलक ने अभी तक भारत के लिए इसी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 40 मैच खेले हैं. और इसमें उन्होंने गजब का असर छोड़ते हुए 49.29 के औसत से 2 शतक और 6 अर्द्धशतकों से 1183 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक-रेट 144.09 का रहा है. ऐसे में निश्चित तौर पर तिलक का न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के मैचों से बाहर होना विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से बहुत बड़ा झटका जरूर है. 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
तिलक वर्मा को पेट की समस्या के कारण ऑपरेशन करवाना पड़ा।
उनकी हालत स्थिर है और उनकी प्रगति अच्छी हो रही है।
यह पूरी तरह साफ नहीं है, रिकवरी और फिटनेस प्रक्रिया में समय लगेगा।
वे टी20 सीरीज के शुरुआती तीन मैचों से बाहर हैं।
उनकी स्थिति के आधार पर आखिरी दो मैचों में टीम में शामिल करने का निर्णय होगा।
Tilak Varma, Cricket
