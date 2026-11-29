IND vs NZ LIVE Score, 2nd Test Day 3: भारतीय टीम को नौवां झटका गुरनूर बराड़ के रूप में लगा है. जिन्हें काइल जेमीसन ने बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. आउट होने से पूर्व बराड़ ने 10वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 46 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 21.73 की स्ट्राइक रेट से 10 रन बनाने में कामयाब रहे. टीम का स्कोर 80.3 ओवरों में 9-227 रन है. आउट होने वाले बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (00), देवदत्त पड़िक्कल (21), कैप्टन शुभमन गिल (17), ऋषभ पंत (23), केएल राहुल (25), वॉशिंगटन सुंदर (10), अंशुल कंबोज (00), आकाशदीप (29) और गुरनूर बराड़ (10) हैं. विपक्षी टीम की तरफ से काइल जेमीसन ने सर्वाधिक तीन सफलता प्राप्त की है. उनके अलावा मैट हेनरी, नेथन स्मिथ और जैकब डफी के खाते में क्रमशः दो-दो सफलता आए हैं. रचिन रविंद्र को कोई विकेट नहीं मिला है. (Live Scorecard)

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